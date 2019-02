Die Fahrerin dieses Fahrzeugs, mit dem sie in Richtung Meyer Werft unterwegs war, stieß frontal mit einem VW zusammen. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Papenburg. Bei einem Abbiegeunfall am Dienstagmorgen auf der Rheiderlandstraße in Papenburg sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr in Richtung Meyer Werft.