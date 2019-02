Bunde. In eine wüste Schlägerei ist ein Streit zwischen zwei Autofahrern um eine Parklücke vor einem Supermarkt in Bunde (Landkreis Leer) ausgeartet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Montag mitteilten, ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag gegen 14.50 Uhr auf dem Parkplatz des Combi-Verbrauchermarktes in der Neuschanzer Straße. Nachdem zwei Autofahrer im Alter von 54 und 48 Jahren zunächst verbal aneinandergeraten seien, sei die Situation in eine körperliche Auseinandersetzung eskaliert. Nach Angaben der Polizei traktierten sich beide Männer gegenseitig mit Fäusten.

Auch die Mitinsassen beider Pkw, insgesamt drei Frauen, gerieten mit in die körperliche Auseinandersetzung. Die beteiligten Personen erlitten den Beamten zufolge zum Teil leichte Verletzungen.

Die Polizei will die Geschehnisse nun rekonstruieren. Dazu ruft sie Zeugen auf, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bunde unter der Rufnummer 04953 339 entgegen.