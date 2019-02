Aschendorf. Im Schatten der Aschendorfer St.-Amandus-Kirche haben die Abrissarbeiten der ehemaligen Thormann-Hallen begonnen.

Seit Wochen ist die Baustelle eingezäunt, Warnschilder weisen auf Asbestarbeiten hin. Der Abriss soll bis Ende Februar abgeschlossen sein. „Wir freuen uns, dass damit der in die Jahre gekommene Bau der Vergangenheit angehört“, erklärte Dechant Franz Bernhard Lanvermeyer, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Marienhospital Papenburg-Aschendorf, am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Zur Höhe der Abrisskosten wollte die Stiftung keine Angaben machen.

Etwa 2000 Quadratmeter

Das frei werdende Areal ist etwa 2000 Quadratmeter groß. Derzeit befinde sich die Stiftung in Gesprächen mit einem Investor. Lanvermeyer: Wir hoffen auf eine gute Lösung für Aschendorf.“ Das Marien-Hospital hat die maroden Hallen an der Weststraße, die einst das Möbelhaus Thormann beherbergten, in den vergangenen Jahren lediglich als Lager genutzt.

Ehemalige Verteilstelle für Tafel und Soziales Kaufhaus

2007 richtete die Pfarrcaritas St. Amandus in einem Teil der Räume eine Verteilstelle für die Papenburger Tafel ein. Zwischenzeitlich war dort auch das Soziale Kaufhaus untergebracht, das samt Tafel seit 2016 im Ladenlokal des früheren Zweiradgeschäftes Menken zu finden ist.

Die Entwicklung auf dem Hallengelände ist Teil eines Handlungskonzeptes der Stadt Papenburg im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

