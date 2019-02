dloe Papenburg. Ob Werke von Beethoven und Debussy oder selbstkomponierter Elektro-Pop – das zweigeteilte Konzert „Classic versus Pop“ mit Höhepunkten aus dem „mensch.musik.festival“ der Musikhochschule Münster ist bei den Zuschauern im Papenburger Theater auf der Alten Werft gut angekommen.

Wie bei der Premiere des Formats im vergangenen Jahr freuen sich die Veranstalter über einen vollen Theatersaal mit Zuschauern verschiedener Generationen. Was diese in gut vier Stunden von den Münsteraner Nachwuchsstudenten zu sehen und vor allem zu hören bekommen, ist mitunter auf dem steilen Weg zur Extraklasse. Besonders im ersten Teil, der sich dem klassischen Genre widmet, glänzen die Akteure mit Interpretationen, die einem das musikalische Herz aufgehen lassen.

Mit Sinn für den Spuk

Da ist unter anderem das Klaviertrio der Jugendakademie zu nennen, die wie alle anderen klassischen Protagonisten an der Musikhochschule in Münster studieren. Es interpretiert unter anderem Ludwig van Beethovens „Trio D-Dur“, das sogenannte Geistertrio. Seinen Namen erhielt es aufgrund des zentralen zweiten Satzes, einem opulent ausgedehnten „Largo assai ed espressivo“, welches Sonja Kowollik am Flügel, Geiger Leon Stüssel und John Mackenroth (Violoncello) mit gehörigem Sinn für den Spuk inszenieren.

Junge Musiker erstaunlich reif

Die noch sehr jungen Musiker beschwören beinahe unheilvolle Spannung herauf, verstehen erstaunlich reif, diese über die gesamten immerhin knapp zehn Minuten zu halten und erzeugen ruhig atmend einen Erregungsstau, der sich pulsierend erst im anschließenden Presto löst. Das ist großartig und lässt die möglichen Stars von morgen erahnen.

Zuvor glänzt bereits Pianist Jörg Christian Freese mit seiner Auslegung des Klavieroeuvres von Claude Debussy. Mit feinem Gespür für Couleur, Bewegung und Aufbau der Partituren gestaltet der gebürtige Aschendorfer die Werke aus den „Images“ sowie den „Préludes“ feinsinnig klangbewusst.

Dem Marimba-Trio, bestehend aus Yung-Ju Tsai, Lila Zizhu Wang und Fabian Kraus sind jene impressionistischen musikalischen Gemälde zwar nicht fremd, spielen sie doch mit ähnlichen Farben auf Vibra- und Marimbaphon, doch so richtig den Saal zum Kochen bringen sie mit Nebosja Zivkovics „Trio per Uno“, einem wahren Rhythmusspektakel.

Hohe Hypothek

Den Popkünstlern im zweiten Teil hinterlassen die „Klassiker“ damit eine hohe Hypothek, die eingelöst werden kann. Victoria Semel lässt ihre Songs mit butterweicher, goldkehliger Stimme geradezu schweben, wird auch mal soulig oder rockig, wo es angebracht scheint und erfüllt, sich selbst am Klavier begleitend und mit der Unterstützung von Drummer Jonas Stadelmaier, die Bühne und letztendlich auch den Saal mit jener unerklärbaren Aura, die nur wenigen gegeben ist. Schade fast, dass sie nur Englisch singt, würden die Texte doch auch deutsch hervorragend funktionieren.

Anzeige Anzeige

Ein Hauch Melancholie

Den Reigen der Unterhaltungsmusiker eröffnet MO XX. Die junge Frau aus Berlin, die im richtigen Leben Monika Lück heißt, steht ganz allein auf dem Podium, performt nur „bewaffnet“ mit einer Loopstation. Das ist erst interessant, wirkt ungeheuer sympathisch, erschlafft aber dann doch etwas, da der Stilmix aus Elektrobeats, Rap und Pop nur bedingt funktioniert.

„Fina“ um Singer-Songwriterin Charlotte Borlinghaus beschließen den Abend. Die drei Musiker haben es über soziale Medien und durch die Veröffentlichung einer EP bereits zu einiger Bekanntheit gebracht. Eingängige Melodien mit einem Hauch Melancholie gewürzt ist die nicht ganz neue, aber geglückte Rezeptur der Münsteraner.

Kein Kampf zwischen den Genres

Konstatierend bleibt zur Veranstaltung zu sagen, der Mix aus Klassik und Pop gelingt, auch wenn es sich zum Glück nicht, wie der Slogan vermuten lassen könnte, um einen Kampf zwischen den Genres handelt. Ein „Classic trifft auf Pop“ wäre vermutlich die bessere Lösung zur Verdeutlichung dessen, worum es geht.