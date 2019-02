Aschendorf. Insgesamt 7220 Dienststunden und 71 Einsätze haben die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf im Jahr 2018 geleistet. Das gaben Ortsbrandmeister Mirco Krange und sein Stellvertreter Thorsten Bögemann laut Mitteilung der Feuerwehr auf der Generalversammlung bekannt.

Nach Angaben von Krange und Bögemann rückten die Aschendorfer zu 33 Brandeinsätzen aus. Darunter fielen, so Krange, vier Großbrände. Darüber hinaus war die Wehr aus Aschendorf bei 38 Hilfeleistungen im Einsatz. Dazu zählten unter anderem Verkehrsunfälle, Menschenrettungen und Bergungen, Sturmschäden, Tauchereinsätze und Tierrettungen. Außerdem wurden 80 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen, sowie die Brandschutzerziehung an den örtlichen Schulen, Kindergärten und sonstigen Einrichtungen durchgeführt. Die 49 Dienstabende wurden im Durchschnitt von 24 Feuerwehrmitgliedern besucht. Zurzeit zählt die Wehr in Aschendorf 44 Aktive und acht Alterskameraden.

Frank Röttgers zum neuen Zugführer gewählt

Ein weiterer Tagesordnungspunkt waren die Wahlen zum Ortskommando. Mehrheitlich votierte die Versammlung für Frank Röttgers als neuen Zugführer und Sascha Keuter als Gruppenführer. Als Leiter des Bereiches Atemschutz wurde Christian Dirksen gewählt, der die Nachfolge von Peter Kruse antrat, der dieses Amt zwölf Jahre ausführte. Ortsbrandmeister Krange bedankte sich bei Kruse mit einer Urkunde und einem Präsent. In ihren Ämtern wurden Tanja Hackling (Sicherheitsbeauftragte), Jens Korn (Gerätewart), Ewald della Valle (Schriftführer), Ingo Vosse (Beisitzer) und Thomas Helm (Jugendfeuerwehrwart) bestätigt.

Zu Feuerwehrmännern wurden Nico Schulte, Maximilian Mersch, Ajas Majid und Brian Feldmann ernannt. Die Beförderungsurkunde zum Oberfeuerwehrmann wurde Fabian Niggemann überreicht, Sascha Keuter wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf wurde Tanja Hackling eine Urkunde überreicht.

3195 Dienststunden in der Jugendfeuerwehrabteilung

Jugendfeuerwehrwart Thomas Helm erinnerte in seinem Jahresbericht unter anderem an das Kreiszeltlager in Messingen sowie das Osterfeuer und das Maibaum setzen. Der Jugendwehr gehören Helm zufolge elf Jungen und fünf Mädchen an. Sie leisteten insgesamt 1914 Stunden. Das fünfköpfige Betreuerteam absolvierte 1281 Stunden. Somit kam die Jugendfeuerwehrabteilung im Jahr 2018 auf 3195 Stunden.

Erster Stadtrat lobt unermüdlichen Einsatz

Der Erste Stadtrat Hermann Wessels sprach den Aschendorfer Kameraden für ihre Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz seinen größten Dank aus. Die Anzahl der Stunden zeige, welch hoher Zeitaufwand hinter dieser ehrenamtlichen Aufgabe stecke. Dem Dank schlossen sich auch die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Marion Terhalle sowie der neue Vorsitzende des Feuerwehrausschusses, Frank Brelage, an.

Freude herrscht bei der Aschendorfer Wehr indes nach wie vor über den im Mai in Dienst gestellten neuen Einsatzleitwagen mit modernster Funktechnik.