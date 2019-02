Während der Löscharbeiten kam reichlich Rauch auf in dem Gartenbaubetrieb in Papenburg. Offene Flammen aber hat es nicht gegeben. Foto: Maike Plaggenborg

mpl/pm Papenburg. In einer Gärtnerei an der Straße Großes Meer in Papenburg haben mehrere Kubikmeter Holzhackschnitzel am Sonntagmittag Feuer gefangen. Die Löscharbeiten dauern noch an.