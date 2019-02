Papenburg. Malen, Basteln, Filmen, Fotografieren, Schnitzen, Modellieren oder Installieren: Unter dem Motto „Künstlerisch-kulturelle Vielfalt“ feiert die Papenburger Kunstschule Zinnober am Sonntag, 17. Februar 2019, ihr 30-jähriges Bestehen. Auf dem Programm stehen eine Ausstellung, ein Tag der offenen Tür, Musik und Pantomime.

Den Kinderschuhen ist die einstige „Kindermalschule im Kutscherhaus“ längst entwachsen – nicht nur altersbedingt, sondern auch, weil sie ihre Angebotsvielfalt rasch auf Jugendliche und Erwachsene ausgeweitet hat. Dabei ist es keineswegs selbstverständlich, dass die Schule jetzt ihren runden Geburtstag feiern darf. Kürzungen im städtischen Etat führten zu harten Einschnitten.





Die Schule war – um im Bild zu bleiben – gerade im Teenageralter, als 2003 Stellen gestrichen, Honorare für Dozenten gekürzt und Kursbeiträge für Teilnehmerbeiträge erhöht wurden. Die damalige Leiterin Heidi Krause ging seinerzeit von Bord. Im vergangenen Jahr hatte sich der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur erstmals wieder für eine Anhebung der Honorare ausgesprochen.

„Die Kunstschule ist eine freiwillige Leistung der Stadt. Ihre Existenz hat damals auf der Kippe gestanden. Das waren harte Zeiten“, berichtet die heutige Leiterin der Schule, Petra Wendholz, bei einem Pressegespräch. Die studierte Kunstwissenschaftlerin aus Osnabrück hatte damals die Leitung mit einer halben Stelle übernommen. Sie erinnert daran, dass der damalige Bürgermeister Uli Nehe (parteilos) sehr unterstützend gewirkt und durch Spenden ein Signal für andere gegeben habe.





Die große Herausforderung sei es seinerzeit gewesen, die Motivation nicht zu verlieren. Dabei sei die Liebe zur Arbeit und der Zusammenhalt unter den Dozenten entscheidend gewesen. „Sonst hätte es nicht funktioniert.“ Zudem habe die Schule weiterhin guten Zulauf gehabt.





Wie Wendholz weiter berichtet, ging die Initiative für die Schule in Anlehnung an ein Modell der Kunsthalle Emden auf den damaligen Papenburger Kulturdezernenten und Direktor der Volkshochschule (VHS), Rainer Krieger, zurück. „Wir sind ganz klein angefangen“, sagt Wendholz. Sie war fast von Beginn an als Dozentin dabei. Die VHS habe über eine Keramikwerkstatt im Kutscherhaus bei der Villa Dieckhaus verfügt. Die neue Schule habe zudem einen Seminarraum nutzen dürfen. „Oft waren mit den Kindern im Garten der Villa“, berichtet Wendholz, die Fotos aus der Zeit aufgestöbert hat – einige sogar noch in Schwarzweiß.





Nach dem Umbau des ehemaligen Meyer-Werft-Geländes zum Forum Alte Werft erfolgte der Umzug dorthin. „Das war für uns ein Neustart“, sagt Wendholz. „Wir konnten unsere Räume selbst gestalten und sie bestimmten Techniken zuweisen.“ Als mitausschlaggebend für die weitere Entwicklung habe sich die unmittelbare Nähe zum Theater erwiesen. Hinzu kam, dass die damalige Leiterin Heidi Krause über eine theaterpädagogische Ausbildung verfügte.

Heute sei die Schule strukturell gut aufgestellt. Mit Viola Tallowitz-Scharf als stellvertretende Leiterin weiß Wendholz „eine geniale Partnerin auf Augenhöhe“ an ihrer Seite. Regelmäßige Unterstützung gebe es zudem durch Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur sowie Jahrespraktikanten der Fachoberschule Gestaltung an den Berufsbildenden Schulen Papenburg. „Das ist immer wieder erfrischend. Die jungen Leute bringen tolle Impulse in die Kunstschule und helfen uns im Alltagsgeschäft“, sagt Wendholz. Ähnliches gelte für die freien Dozenten. Zinnober ist eine der wenigen kommunalen unter den insgesamt 43 im Landesverband organisierten Kunstschulen.





Nach Einschätzung des Kulturreferenten Ansgar Ahlers genießt die Schule nicht nur einen guten Namen weit über Papenburg hinaus, sondern hilft auch beim Aufbau der Jugendkulturarbeit in der Fehnstadt. „Eine Kunstschule möchte konzeptionell relevant sein“, formuliert Wendholz den Anspruch der Bildungsarbeit in der Gegenwart. Dafür müssten Konzepte entwickelt werden. Das brauche Zeit. Als herausragendes Beispiel für gesellschaftliche Relevanz nennt Wendholz das auf zwei Jahre angelegte Projekt „Ästhetisches Programm fürs Emsland“ – kurz „Äpfel“.





Die Kunstschule verzeichnet Wendholz zufolge etwa 1000 Teilnehmer pro Jahr. Zinnober zeichne eine hohe Kontinuität aus. „Und der schönste Erfolg ist, wenn die Leute wiederkommen“.