Papenburg. Die Show „Rock The Circus - Musik für die Augen“ kommt am Freitag, 8. Februar, ins Forum Alte Werft nach Papenburg.

Die Show setzt einer Mitteilung der Veranstalter zufolge traditionelle Artistik neu in Szene – untermalt von Rockklängen. Zu bekannten Rocksongs präsentieren die Artisten in abgestimmten Kostümen am Abend jeweils eigene Disziplinen – von Akrobatik und Jonglage bis hin zu Vertikaltuch- und Slacklineartistik. Temporeich und emotional will die Show eine so noch nie da gewesene, elektrisierende Zirkusatmosphäre schaffen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Inszeniert von Stuart Glover

Inszeniert wurde die Aufführung von Stuart Glover. Der englische Sänger, Songwriter, Tänzer und Schauspieler hat weitreichende Erfahrungen bei Film und Fernsehen und war beteiligt am Erfolg von Produktionen wie „Top of the Pops“, „X-Factor“ und „James Bond – Die Another Day“. Als Regisseur, Produzent, Choreograph und Autor hat er sich darauf spezialisiert, ausgefallene Theatershows der Extraklasse zu entwickeln.

Artistische Höchstleistungen

Mit „Rock The Circus – Musik für die Augen“ hat Glover nun eine Show inszeniert, in der die Energie der live gespielten großen Hits von ACDC, Queen, Pink Floyd, Bon Jovi und weiteren Rock-Giganten mit artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer Kunstform werden, die das Publikum über zwei Stunden fesseln will.

Begleitet werden die Artisten von einer sechsköpfigen Band bestehend aus Musikern mit internationaler Bühnenerfahrung. Sie haben schon mit Stars wie Chris de Burgh, Paul Young, Bonnie Tyler, Jennifer Lopez, Robin Gibb und Sarah Connor gearbeitet oder waren in erfolgreichen Musicalproduktionen wie „We Will Rock You“ oder „Hinterm Horizont“ auf der Bühne zu sehen.

Wenige Restkarten sind ab 34,90 Euro in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35 und bei Papenburg Kultur unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961 / 82307 erhältlich.