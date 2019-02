Papenburg. Weil es im Uferbereich zu einer Unterspülung gekommen ist, hat die Stadt Papenburg die Brücke über den Splittingkanal in Höhe der Hausnummer 209 gesperrt. Eine Fachfirma wurde mit der Reparatur beauftragt, kann derzeit wegen des Wetters aber nicht weiterarbeiten.

Der Schaden ist nach Angaben von Stadtsprecherin Karin Evering bereits am 16. Januar entdeckt worden. "Seinerzeit ist die Brücke auch umgehend gesperrt worden", berichtet die Sprecherin. Vor dem Brückenwiderlager ist es zu Sandausspülungen gekommen, sodass sich im Uferbereich ein Hohlraum gebildet hat. "Die Straße ist in diesem Bereich aufgenommen und der Hohlraum ist wieder mit Sand aufgefüllt worden", erklärt Evering.

Die eigentliche Brückenkonstruktion ist nicht betroffen. "Es handelt sich lediglich um eine Unterspülung im Pflaster", sagt die Sprecherin.





Frost behindert die Bauarbeiten

Aufgrund der Witterung mit Minustemperaturen in den Nachtstunden kann das Loch derzeit nicht verfüllt werden und ist derzeit noch offen. "Sobald das Wetter es zulässt, wird die Unterspülung behoben", heißt es aus dem Rathaus.

Für die Anlieger der Straße Splitting links bedeutet dies kleinere Umwege über die Brücke an der Johann-Bunte-Straße oder in Richtung Surwold in Höhe der Hausnummer Splitting rechts 243.