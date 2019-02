Papenburg. Der Heimatverein Papenburg steht vor einer Zäsur. Die bisherige Vorsitzende Martina König hört gemeinsam mit weiteren Vorstandskollegen auf. Bei der Mitgliederversammlung in der kommenden Woche soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Dann soll sich zudem klären, welche Perspektiven der seit 2016 heimatlose Verein hat.

Die Versammlung für die rund 130 Mitglieder findet am Mittwoch, 6. Februar 2019, um 19 Uhr in der Alten Drostei statt. Damit kehrt der Verein in seine langjährige Heimstatt zurück. Von 1996 bis 2016 residierte er samt seinem Heimatmuseum in dem Gebäude, das damals noch Altes Amtshaus hieß und von der Stadt gemietet war. Sie ließ den Vertrag wegen der jährlichen Mietkosten in Höhe von 32 000 Euro auslaufen. Der Verein zog daraufhin im Juni 2016 aus, sein Inventar lagert seitdem im Bahnhofsgebäude, das der Stadt gehört. Das Alte Amtshaus hatte zwischenzeitlich der Papenburger Willy Lückmann gekauft, kernsaniert und in Alte Drostei umbenannt.

Der Stadt ist es derweil bisher nicht gelungen, einen dauerhaften Nutzer für das Bahnhofsgebäude zu finden. Deshalb konnte der Mietvertrag mit dem Heimatverein, der ursprünglich nur bis Ende 2017 laufen sollte, verlängert werden. Wie die scheidende Vorsitzende Martina König im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, ist Ende des Monats aber definitiv Schluss. Als „absolute Endzeit“ sei der 28. Februar 2019 schriftlich fixiert. Die Exponate des Vereins – insgesamt mehrere Tausend Objekte – hat die Noch-Vorsitzende in den vergangenen Jahren ehrenamtlich zusammen mit einigen Mitstreitern zum Teil aufwendig inventarisiert.

„Wir haben zunächst den gesamten Bestand auf zwei Stockwerken auseinandergezogen“, berichtet König. Beim Katalogisieren allein der rund 2000 Bücher in Excel-Tabellen hätten Mitarbeiter der Nikolai-Bücherei geholfen. Dabei seien wie in einer Fachbibliothek 21 Themenschwerpunkte wie Seefahrt, Stadt- und Emslandgeschichte festgelegt worden. Planungen, den Buchbestand der Bücherei zu überlassen, liegen König zufolge derzeit auf Eis.

Darüber hinaus sind nach den Worten der Vorsitzenden mehrere Hundert Bilder durchfotografiert und als Datensätze angelegt worden. Der Objektbestand, darunter Mitbringsel von der Seefahrt in alle Welt, Werkzeug, nautische Gerätschaften, Porzellane und Textilien, wurde in Sachgruppen eingeteilt. Ein Teil der Objekte sei dank Unterstützung von Rosmarie de Haan und Otto Zerth qualitativ hochwertig und inklusive Inventarnummer fotografiert worden, berichtet König. Zerth habe überdies 5000 Dias digitalisiert.

Unzählige freiwillige Arbeitsstunden

Die Zahl der ehrenamtlichen Arbeitsstunden lässt sich König zufolge nicht beziffern. „Ich habe sie irgendwann nicht mehr gezählt.“

"...dann können wir den Laden dichtmachen"

Ein Teil der Exponate hat nach Angaben der Vorsitzenden inzwischen wieder einen Platz in der Alten Drostei gefunden. Martina König kann sich vorstellen, dass die Drostei wieder zur Heimat des Vereins wird. Um aber eine echte Perspektive zu haben, bräuchten die Heimatfreunde einen agierenden Vorstand, der bereit sei, den Verein über eine Satzungsänderung hinaus zu modernisieren. Fest steht, dass außer König auch Kassenwart Reinhard Freericks und Schriftführer Hermann Schmits aufhören werden. Sie hofft auf fähige und motivierte Nachfolger. „Wenn sich niemand meldet, können wir den Laden dichtmachen“, betont König.