Papenburg. Nach erfolgreicher Abschlussprüfung zum Anlagenmechaniker hat die Innung für Klempner-, Sanitär- und Heizungstechnik im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Papenburg elf Auszubildende losgesprochen. Im Rahmen einer Feierstunde erhielten die Absolventen nun die Ergebnisse der Prüfung und ihre Gesellenbriefe.

Die Lossprechung sei ein wichtiger Schritt in die persönliche Selbstständigkeit, sagte Obermeister Heinz Kauscher. Die neuen Gesellen müssten ab sofort ihre Entscheidungen selbst treffen und Verantwortung übernehmen.

Das Handwerk im Allgemeinen und der Beruf des Klempner-, Sanitär- und Heizungstechnikers im Besonderen biete eine gesicherte Zukunft und ausgezeichnete Perspektiven in Sachen Weiterbildung. Und davon sollten alle reichlich Gebrauch machen.

Weiterbildung wird empfohlen

Kauscher empfahl den jungen Leuten, sich mittelfristig zum Techniker oder Meister weiterzubilden. Die technische Entwicklung auch mit Blick auf neue, zukunftsweisende Energieträger und -systeme schreite stetig voran und nehme das Handwerk und damit jeden einzelnen Beschäftigten in der Branche mit auf den Weg.

Vor einer möglichen Entscheidung, sich auf längere Sicht mit der Gründung eines eigenen Betriebes zu befassen, gelte es, sich in den Betrieben selbstständig zu machen und den eigenen Arbeitsplatz dort so aufzubauen, dass man in den Unternehmen zu einer wichtigen Nummer werde, erläuterte Kauscher.

„Goldener Boden“ für das Handwerk

„Bleibt dem Handwerk treu, denn das hat heute und in Zukunft mehr denn je goldenen Boden“, gab Kauscher den frisch gebackenen Gesellen mit auf den Weg. Das unterstrich auch der Vorsitzende der Prüfungskommission, Franz Ostermann, der den Prüflingen attestierte, die Anforderungen mit guten Leistungen erfüllt zu haben. Er dankte den Ausbildungsbetrieben und den Berufsbildenden Schulen für ihre Arbeit.

Auch wenn die dreieinhalbjährige Ausbildungszeit sicher nicht immer leicht gewesen sei, so freue es ihn, dass alle an ihrem Ziel festgehalten hätten, die Gesellenprüfung für einen der „modernsten und anspruchsvollsten Berufe der Welt“ zu absolvieren, meinte Ostermann. Diesen Elan wünschte er sich auch für das künftige Berufsleben. „Dafür ist ein lebenslanges Lernen allerdings unabdingbar“, mahnte Ostermann. Das beste Prüfungsergebnis erzielte der Auszubildende Danny Nijkamp (Firma Cordes in Kluse-Steinbild).