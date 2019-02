Papenburg. Im Papenburger Stadtkern haben Täter in der Nacht zu Donnerstag, 31. Januar, zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch begangen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, schlugen sie die Scheibe eines Bürogebäudes in der Straße Splitting rechts ein und versuchten in das Gebäude zu kommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler haben die Täter die Büroräume aber nicht betreten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Straße Splitting links. Dort gelangten die Täter nach Aufhebeln einer Tür in die dortige Buchhandlung und erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ein zweiter Einbruch ereignete sich in der Kirchstraße, wo die Täter gewaltsam durch eine Tür in ein Küchenstudio eindrangen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die Täter machten keine Beute. Der Schaden beläuft sich dort auf etwa 2000 Euro.

Ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen, sollen weitere Ermittlungen ergeben. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 049619260 entgegen.