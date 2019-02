Papenburg. So richtig Scherereien hat Tropen-Helmuts hochbetagter Onkel. Der 91-Jährige muss sich nicht nur mit Autorowdys, sondern auch mit den Folgen seiner Bürgerpflicht im Winter herumschlagen. Für das Gelbe-Säcke-Chaos hat derweil Bad Papenburg eine brandheiße Lösung:

„Die erste Schneeflocke im winterlichen Bad Papenburg hat den Erdboden noch nicht ganz erreicht, da mahnt die Stadt die fröstelnden Bürger unter Verweis auf Verkehrssicherungspflicht und Straßenreinigungsverordnung, ihrer Streu- und Räumpflicht pünktlich nachzukommen.





Diese Art von Direktiven nimmt mein 91-jähriger Onkel Walter stets für bare Münze. Onkel Walter wohnt am Untenende in einer der unzähligen pompösen Stadtvillen und kocht sich in seiner Rentnerküche gerne einen Topf voll Zeit. Um 5 Uhr in der Früh versucht er für gewöhnlich, einigen Halbstarken mit ihren aufgemöbelten Autos aufzulauern, weil Onkel Walter sich durch deren Geräuschemission in seiner Nachtruhe beeinträchtigt fühlt. Meinen Hinweis, dass, wenn er es gern ruhig hätte, die Wahl einer Wohnung in der City vielleicht nicht die beste sei, tat er ab mit den Worten, „Fievtig PS aver Fievhunnert Watt – gah mi weg!“





Doch seit dem ersten Schneefall kämpft Onkel Walter nun an einer weiteren Front. Die Stadt hat ihn am Wickel, weil er den maroden Radweg vor seiner Seniorenresidenz erheblich beschädigt hätte. In Ausübung seiner Bürgerpflicht war es ihm nämlich gelungen, mit seinem Plastik-Schneeschieber nicht nur die Schneedecke, sondern auch die gesamte bröckelige Asphaltschicht des Radweges in den Kanal zu schieben.

Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wirft man ihm jetzt vor, und die Wiederherstellungskosten lägen im fünfstelligen Bereich. „Dat is doch lachhaft!“, schimpft der Onkel.

"Alls man rin in die schwatte Tonne"

Lächerlich auf ganz andere Weise macht sich derweil ein Betrieb, der unter dem Namen Remondis firmiert. Während im benachbarten Frankreich Gelbe Westen die Nation spalten, einigt das remond’sche Debakel um die Gelben Säcke hierzulande einen ganzen Landkreis – nämlich den eigenen. Seit Beginn des Jahres zwingt der Entsorger die Emsländer förmlich, das Duale System auszuhebeln. Nach dem Motto „alls man rin in de schwatte Tonne“ torpediert man das öffentlich-rechtliche Abfallbeseitigungssystem.

Bad Papenburg als Pionier-Kommune

Da sich ein Ende des Fiaskos um die liegengelassenen Gelben Säcke nicht abzeichnet, reagiert nun Bad Papenburg und wird seiner Vorreiterrolle als Pionier-Kommune abermals gerecht. Die strenge Brauchtumsfeuer-Verordnung wurde im Eilverfahren aufgeweicht. Danach entfällt nun eine Genehmigung, und das Abbrennen von Osterfeuern ist nicht mehr nur von Karsamstag bis Ostersonntag erlaubt. Vielmehr darf fortan in der Zeit von Februar bis September abgefackelt werden, was das Zeug hält. Gelbe Säcke samt Inhalt sind als Brenngut explizit zugelassen.

Erstaunlicherweise hat meine geschätzte Nachbarin Bini Pötter von dem ganzen Theater nichts mitbekommen. Auf meine Frage, was sie denn sage zu der ganzen Schererei um die Gelben Säcke, fragte sie nur, was die Chinesen denn nun wieder angestellt hätten.“





* Helmut Tropen, eine Kunstfigur des Papenburgers Achim Goldenstein, nimmt für unsere Zeitung an jedem ersten Samstag im Monat die großen und kleinen Geschehnisse seiner geliebten Heimatstadt mit satirisch-spitzer Feder aufs Korn.