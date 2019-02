Papenburg. Der Förderkreis Hafenfest Papenburg hat einen neuen Vorstand. Angeführt von Malte Poelmann werden Kai Nehe, Carsten Heyen, Willy Lückmann und Christoph Assies das nächste Hafenfest planen, das 2020 wieder stattfinden soll.

Der bisherige Vorstand des Vereins unter Führung von Wilhelm Tepe und Anton Hillebrand ist geschlossen zurückgetreten, um den Weg für eine neue Generation freizumachen. Wie es in einer Pressemitteilung des Förderkreises weiter heißt, sagte Tepe im Rahmen der Mitgliederversammlung in der Alten Drostei, es sei nach zehn Jahren Zeit für einen Wechsel, sodass das Hafenfest weiter wachsen könne.



Mehr als 50.000 Besucher

Zuvor blickte er zurück auf das Hafenfest 2018, das im September an drei Tagen schätzungsweise mehr als 50.000 Besucher nach Papenburg gelockt hatte. „Wir hatten eine wunderbare Stimmung, und es ist uns gelungen, den Bereich von der Alten Werft bis zum Arkadenhaus in eine Hafenfest-Meile zu verwandeln“, so Tepe.

Maritime Geschichte lebendig halten

Künftig will der Förderkreis Hafenfest eng mit weiteren maritimen Partnern, wie dem Verein „Gesine von Papenburg“ zusammenarbeiten. „Unser Ziel ist es, Papenburg als touristisches Ziel, aber auch mit Veranstaltungen für Papenburger weiter attraktiv zu machen und die maritime Geschichte der Stadt lebendig zu halten“, erklärt Poelmann, der zugleich dem Yachtclub Turmkanal vorsteht und für den die Arbeit für das Hafenfest nach eigenen Angaben „eine Herzensangelegenheit“ ist. Papenburg sei mit der Schifffahrt verbunden und diese maritime Atmosphäre könne noch gesteigert werden. „Auch über drei Tage Hafenfest hinaus“, betont Poelmann. Als Beispiel nennt der neue Vereinschef die Initiative seiner nun von Bord gehenden Vorgänger Tepe und Hillebrand für einen Museumshafen im Bereich der Alten Werft.

Zwei Schiffe im Winterlager

„Die beiden haben Skipper überredet, Papenburg zum Winterlager ihrer Schiffe zu machen. Das ist ein Anfang für einen neuen Museumshafen in der Stadt“, sagt Poelmann. Er wolle gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und anderen Partnern daran arbeiten, das maritime Erscheinungsbild Papenburgs weiter zu verändern. Seit dem Hafenfest liegt das Flachbodenschiff „Gertrud“ vor der Alten Drostei.

Teil des Masterplans Alte Werft

Für den zweiten Vorsitzenden des Förderkreises Hafenfest und Chef der Papenburg Marketing GmbH (PMG), Kai Nehe, gehören Schiffe und maritimes Leben von je her zu Papenburg. „Ein Museumshafen ist immer Bestandteil des Masterplans Alte Werft gewesen. Mit den Planungen für das Hafenfest 2020 werden wir das ganz klar im Blick haben, mit Skippern in Kontakt treten und so für einen Liegeplatz von Traditionsschiffen in Papenburg werben.“

Weitere neue Vorstandsmitglieder

Den neuen Vorstand des Förderkreises Hafenfest komplettieren Carsten Heyen, der als Ortsbeauftragter des Technischen Hilfswerkes bisher auch schon als Sicherheitsberater für die maritime Veranstaltung gearbeitet hat. Im Vorstand wird er Chef für Sicherheits- und Technikfragen. Der Papenburger Steuerberater und Eigentümer der Alten Drostei, Willy Lückmann, ist Kassenwart. Schriftführer ist Christoph Assies, der ab dem 1. April 2019 bei der PMG für Pressearbeit und Marketing verantwortlich ist.