Fenster an Kesselschmiede in Papenburg werden ausgetauscht

Aus Alt mach Neu: In den kommenden Wochen werden sämtliche Fenster der Papenburger Kesselschmiede ausgetauscht. Foto: Gerd Schade

Papenburg. In luftiger Höhe an der Papenburger Kesselschmiede sind aktuell die Mitarbeiter der Firma Metallbau Overberg aus Rhauderfehn-Burlage unterwegs. In den kommenden Wochen sind sie dort im Einsatz, um die sanierungsbedürftigen Fenster auszutauschen.