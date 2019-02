Papenburg. Auf der Papenburger Meyer Werft hat mit dem Stahlschnitt im Laserzentrum der Bau für ein weiteres Kreuzfahrtschiff für die US-Reederei Royal Caribbean International begonnen. Gleichzeitig wurde der Name des Schiffes bekannt gegeben.

Gemeinsam mit Reedereichef Michael Balyey setzte Werftchef Tim Meyer die Laserschweißanlage in Gang, die die erste Stahlplatte des zweiten Schiffes der "Quantum-Ultra"-Klasse bearbeitete. Die Ablieferung der "Odyssey of the Seas" ist für Herbst 2020 vorgesehen.





Der Neubau ist eine Weiterentwicklung der in den Jahren 2014, 2015 und 2016 abgelieferten Schwesterschiffe "Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas" und "Ovation of the Seas".



Das Kreuzfahrtschiff wird später 347 Meter lang, 41 Meter breit und Platz für mehr als 4000 Passagiere bieten und erhält, wie schon die früheren Schiffe, unter anderem den "North Star". Es handelt sich dabei um eine ausschwenkbare Aussichtsgondel, die die Passagiere auf eine Höhe von 90 Metern über den Meeresspiegel bringt.



"Für uns ist die ,Odyssey of the Seas' ein sehr wichtiges Schiff und die Evolution der erfolgreichen Quantum-Klasse", sagte Balyey und dankte Meyer zugleich für die "hervorragende Kooperation" mit der Meyer Werft.

Der neue Ozeanriese ist baugleich mit der derzeit im Bau befindlichen "Spectrum of the Seas". Balyey machte sich bei einem Rundgang durch die Baudockhalle mit dem späteren Kapitän der "Spectrum of the Seas", Charles Teige, sowie dem Hoteldirektor Gianluca Corneli ein Bild vom Stand der Bauarbeiten am jüngsten Schiff der Flotte. Bereits jetzt sind 65 Crew-Mitglieder der "Spectrum of the Seas" in Papenburg und arbeiten in unterschiedlichen Positionen für die Übernahme des Neubaus.

Highlight an Bord der "Spectrum of the Seas" ist der "Bungee Dome". Die markante gelbe Kugel ist rund 9,80 Meter hoch, 16 Meter breit, erstreckt sich von Deck 16 bis Deck 18 und hat Platz für vier Trampoline. Die Passagiere werden später mit Hüftgurten angeschnallt. Ein Motor spannt die Seile und ermöglicht so besonders hohes Springen. Die Passagiere erhalten sogenannte Virtual-Reality-Brillen und werden damit beim Springen in virtuelle Welten entführt. Um die Kugel herum führt ein gläserner Gang.

Anzeige Anzeige

Kapitän Teige lebt seit August 2018 mit seiner Familie in Papenburg und ist in den Bau des Schiffes auf der Meyer Werft involviert. Der Norweger, der seit 26 Jahren für Royal Caribbean arbeitet, wird in der Fehnstadt bleiben und auch den Bau der "Odyssey of the Seas" betreuen. "Papenburg ist sehr schön und ich finde, die Deutschen bauen die schönsten Schiffe der Welt", sagte Teige im Gespräch mit unserer Redaktion.



Die "Spectrum of the Seas" wurde für den asiatischen Kreuzfahrtmarkt konzipiert und wird Mitte des Monats die Baudockhalle der Werft verlassen und soll Mitte März die Passage über die Ems in Richtung Eemshaven (Niederlande) antreten. Im April ist die Übergabe an die Reederei terminiert. Danach macht sich das Schiff auf den Weg in Richtung Schanghai. Geplant ist eine 51-tägige Reise von Barcelona aus. Dabei werden die Passagiere dieser Reise nach Angaben der Reederei 13 Länder besuchen.

In einem Video gewährt die Reederei Royal Caribbean International Einblicke in die Montage der Azipod-Gondeln für den Antrieb der "Spectrum of the Seas":







Auf beiden Ozeanriesen der "Quantum-Ultra"-Klasse sollen nach Angaben von Balyey erstmals Brennstoffzellen getestet werden. Immer wenn wir ein neues Schiff bauen, testen wir auch eine neue Technologie", so Balyey. In einer elektromechanischen Reaktion wird mit Brennstoffzellen ohne Verbrennung von Treibstoff elektrische Energie erzeugt. Brennstoffzellen sollen vor allem zur Versorgung des Hotelbereiches der Schiffe zum Einsatz kommen.

Die Meyer Werft und die Reederei Royal Caribbean International arbeiten bereits seit dem Jahr 2001 zusammen. Die Schiffe der damals gefertigten "Radiance-Klasse" sind noch heute Teil der Flotte des US-Konzerns, der zweitgrößter Anbieter von Kreuzfahrten weltweit ist.

Das Schwesterunternehmen der Papenburger Schiffbauer, Meyer Turku, baut für Royal Caribbean zwei Kreuzfahrtschiffe für jeweils 5000 Passagiere, die mit Flüssigerdgas betrieben werden. Sie sollen 2022 und 2024 abgeliefert werden.