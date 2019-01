Der zweite Verhandlungstag im Berufungsverfahren lief schleppend. Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück/Papenburg. Nicht so richtig in Gang kam der zweite Tag des Berufungsverfahrens am Landgericht Osnabrück gegen vier Angeklagte aus dem nördlichen Emsland, die einen Dealer in Meppen geschlagen und zur Herausgabe von Geld gezwungen haben sollen. Zwei der Männer blieben der Verhandlung ohne Angaben von Gründen fern, zusätzlich musste ein Zeuge wegen Krankheit absagen.