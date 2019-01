Unter dem Vorwand. eine Wasseruhr reparieren zu wollen, hatte sich der Unbekannte Zutritt zu der Wohnung der Seniorin verschafft. Vermutlich ein zweiter Täter entwendete dann das Bargeld und den Schmuck. Foto: Aloys Schulte/Archiv

Aschendorf. Ein Unbekannter, der sich als Mitarbeiter des Wasserwerkes ausgab, hat in Aschendorf eine Seniorin bestohlen. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in einer Wohnung in der Poststraße. Einen ähnlichen Fall hat es zu Wochenbeginn in Leer gegeben.