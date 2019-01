Hospitäler in Papenburg und Sögel teilen Sorge der Krankenhausgesellschaft CC-Editor öffnen

Finanznot und Fachkräftemangel: Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft sieht für 2019 weiterhin mehr als die Hälfte der 172 Kliniken im Land in ihrer Existenz bedroht. Symbolfoto: imago/blickwinkel

Papenburg/Sögel . In Niedersachsen gibt es mehr als 170 Kliniken. Über die Hälfte davon sieht die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) in ihrer Existenz bedroht. Grund sind Finanznot und Fachkräftemangel. Auch die Krankenhäuser in Papenburg und Sögel stehen vor Herausforderungen, profitieren aber von dem Verbund unter dem Dach der Lingener Bonifatius-Hospitalgesellschaft.