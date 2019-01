Drogengeschäfte: In 34 Fällen handelte der 59-Jährige mit Marihuana. Symbolfoto: dpa

Papenburg. Das Amtsgericht Papenburg hat einen 59-jährigen Mann aus dem nördlichen Emsland zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in 34 Fällen mit Marihuana gehandelt und die Drogen auch an Minderjährige verkauft hatte.