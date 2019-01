Papenburg. Im nördlichen Emsland sind im Jahr 2019 einige verkaufsoffene Sonntage geplant. Hier finden Sie die Termine in Papenburg, Sögel, Lathen und Dörpen im Überblick.

Geplante verkaufsoffene Sonntage in Papenburg:

28. April 2019 im Stadteil Obenende



2. Juni 2019 im Stadteil Untenende

28. Juli 2019 im Stadtteil Obenende

Geplante verkaufsoffene Sonntage in Sögel:

10. März 2019

18. August 2019

20. Oktober 2019

29. Dezember 2019

Geplante verkaufsoffene Sonntage in Lathen:

16. Juni 2019

1. September 2019

Geplante verkaufsoffene Sonntage in Dörpen:

13. Oktober 2019

Das niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten legt fest, dass insgesamt pro Jahr vier Sonn- und Feiertagsöffnungen für die Höchstdauer von fünf Stunden erlaubt sind. In anerkannten Ausflugsorten sind insgesamt acht Sonn- und Feiertagsöffnungen pro Jahr für fünf Stunden zulässig. Die Rechtssprechung sieht vor, dass Ladenöffnungen am Sonntag nur Beiprogramm einer größeren Veranstaltung sein dürfen. Außerdem muss es einen räumlichen Bezug zwischen der Veranstaltung und den Ladenöffnungen geben.

Fehlt ein geplanter verkaufsoffener Sonntag in Ihrer Gemeinde? Dann melden Sie sich gerne per E-Mail an redaktion@ems-zeitung.de

