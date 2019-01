62-Jähriger wird an Meyer-Werft-Zufahrt in Papenburg von Lkw erfasst CC-Editor öffnen

Papenburg. Am Tor 3, der Hauptzufahrt der Meyer Werft in Papenburg, hat es am Dienstag gegen 12.50 Uhr einen Unfall gegeben. Ein 62-Jähriger ist von einem Lkw erfasst worden.