Papenburg Die Agentur „Mitunskannman.reden.“ lädt in Zusammenarbeit mit mehreren Gastronomen zur „1. Komischen Nacht“ am Mittwoch, 20. März, in Papenburg ein.

An dem Abend werden ab 19.30 Uhr in der „Alten Drostei“, im Hotel-Restaurant Hilling, im „News Café“, im „Theater auf der Werft“ und im Bauzentrum Schulte Kabarettisten, Zauberer und andere Komiker auftreten. Das teilt die Veranstaltungsagentur mit. Nach Angaben der Veranstalter ist die „Komische Nacht“ eines der erfolgreichsten Live-Comedy-Formate in Deutschland. Sie präsentiere dabei einen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland.

In jedem Laden treten an einem Abend fünf Künstler jeweils 25 Minuten auf. Bei der „Komischen Nacht“ müssen somit nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, sondern die Künstler. Bei der „1. Komische Nacht“ in Papenburg treten Christian Schulte-Loh, Dennis Grundt, „Der unglaubliche Heinz“, Don Clarke und Marco Weissenberg auf.

Typisch deutsche Themen, typisch britischer Humor

Christian Schulte-Loh ist ein Stand-up-Comedian der Londoner Schule. Er verbindet laut Mitteilung der Veranstaltungsagentur typisch deutsche Themen mit typisch britischem Humor. Dennis Grundt wird in der Fehnstadt sein Soloprogramm „Ein Friseur dreht auf“ präsentieren, während Heinz Gröning alias „Der unglaubliche Heinz“ der Macht der Liebe nachspürt. Don Clarke widmet sich in seinem Programm indes detailgetreu geschilderten Geschichten, die aus dem Leben gegriffen sind. Mit Zaubertricks wird Marco Weissenberg die Gäste unterhalten.





Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35 in Papenburg, zum Preis von 22,25 Euro (bei EL-Card-Rabatt 2 Euro Ermäßigung), in den beteiligten Lokalen und im Internet unter www.komische-nacht.de. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass erfolgt je nach Lokal ab 18 Uhr.