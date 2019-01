Den Plan für den Anbau präsentieren (v. l.) Pascal Albers, Thomas Südbeck, Hermann Wessels, Gerd Janssen, Ursula Mersmann, Wilfried Terhalle (HÖB-Haustechnik), Heribert Kleene, Frank Osteresch (Bauunternehmen Kreutzjans), Martin Gerenkamp, Gerhard Hermes (Landkreis), Heinrich Hövelmann und Jens Eilers (Architekturbüro Janssen). Foto: Gerd Schade

Papenburg. Für rund vier Millionen Euro wird die Historisch-Ökologische Bildungsstätte (HÖB) in Papenburg umgebaut und erweitert. Am Montag fiel der offizielle Startschuss für das Projekt, das in zwei Bauabschnitten realisiert und in gut zwei Jahren abgeschlossen sein soll.