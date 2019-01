Papenburg. Der Papenburger Ditib-Verein hat derzeit keine Pläne, sich dem neu gegründeten Verein "Muslime in Niedersachsen" anzuschließen. Den Neubau der Moschee betreffend teilt Vorstandsmitglied Ruhi Atalay mit, dass sie nun doch günstiger, als zunächst angenommen.

Zuletzt waren die Kosten von zuvor 1,5 Millionen auf zwei Millionen angewachsen. Nun aber entwickele sich die Summer wieder in Richtung des zu Anfang genannten Betrags. "Wir wollen viel in Eigenleistung machen", sagte Atalay. Für einige Arbeiten habe der Verein günstigere Anbieter finden können. Geplant ist eine Moschee mit Kuppelbau inklusive eines Vereinsheims mit Gästehaus, Versammlungsräumen und Lebensmittelmarkt.

Derzeit gebe es noch Gespräche mit der Bank, aber die Signale seien positiv. Der Moschee-Neubau am Mittelkanal soll mit Mitgliederbeiträgen der 90 Familien des Papenburger Ditib-Vereins, mit einem Kredit und weiteren Beiträgen – etwa von Geschäftsleuten, "die großzügig spenden", so Atalay. Steht die Finanzierung – und das erwartet die muslimische Gemeinde in Kürze – könne der Bau kurzfristig danach beginnen. Es ist eine Bauzeit von anderthalb Jahren angedacht.

Die islamische Gemeinde in Papenburg ist im bundesweit vertretenen Ditib-Verband organisiert. Die türkische Abkürzung steht für die deutsche "Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion". In Niedersachsen ist nun ein weiterer Verein mit Namen "Muslime in Niedersachsen" gegründet worden. Elf Moschee-Gemeinden aus Niedersachsen haben sich am Samstag, 26. Januar, in Hannover in dem neuen Landesverband zusammengeschlossen. Ihr Vorsitzender ist Avni Altiner, der zuvor im Vorstand des islamischen Landesverbandes Schura war – dem dritten muslimischen Verband im Land.

Für die Papenburger Gemeinde ist ein Wechsel dorthin kein Thema, wie Atalay sagt. Auf Nachfrage versichert er, dass es vor Ort keine Probleme mit dem Dachverband gebe und dieser auch nie Vorschriften mache. "Der Vorstand hat alle Macht für sich", sagt er über die Organisationsstruktur in der Fehnstadt. Der Vorstand entscheide alles, auch der Imam sei ihm untergeordnet. Der Papenburger Verein bekomme weder aus der Türkei noch von Ditib Geld. Über die Türkisch-Islamische Union werden die Imame vermittelt, so Atalay, die sowohl auf türkisch als auch auf Deutsch predigen, weil Menschen aus unterschiedlichen Nationen die Moschee besuchen.