Papenburg. Die Volkshochschule (VHS) Papenburg hat im Rahmen des Projektes „JOBSTARTER plus – Mehr ausbilden im Emsland!“ Führungskräfte und Ausbildungsverantwortliche zum Thema Digitalisierung im Beruf geschult.

In dem Seminar in der Villa Dieckhaus erhielten Führungskräfte und Ausbildungsverantwortliche von klein- und mittelständischen Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen (KMU) Informationen zum Thema „Arbeitswelt 4.0 – Digitale Medien im Berufs- und Ausbildungsalltag“, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS.

Einblicke in die Theorie und Entwicklung der „Arbeitswelt 4.0“ erhielten die Teilnehmer von Astrid Dirks, Bildungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt eEducation. Anhand der Präsentation von praktischen Tools zur Nutzung im Arbeitsalltag spannte sie gekonnt den Bogen zur Praxis.

Digitales Handwerkszeug im Familienbetrieb

Martina Radtke, Betriebswirtin und Mitglied der Geschäftsführung von Elektro Radtke GmbH in Neulehe, präsentierte ihre Erfahrungen bei der Einführung von digitalen Handwerkszeugen in den Praxisalltag des kleinen Familienbetriebes. Sie überraschte die Zuhörenden mit Möglichkeiten der navigationsgeleiteten Auftragsabwicklung und dem Einsatz von Tablets zur bildhaften Kommunikation zwischen Monteuren vor Ort, Kunden und Betrieb.

Die Veranstaltung stieß auf positive Resonanz. Mehrheitlich wurde eine Fortsetzung des Seminars zum Thema Digitalisierung gewünscht.

„Jobstarter“-Projekt wird bei der VHS fortgeführt

Das Projekt „JOBSTARTER plus – Mehr ausbilden im Emsland!“ wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds gefördert. Ansprechpartner für das Projekt sind bei der VHS Papenburg Sabine Mappes und Anna Bergmann. Sie erteilen nähere Informationen zu weiteren geplanten Veranstaltungen unter Telefon 04961/9223-44 und 922343 sowie per Mail unter sabi-ne.mappes@vhs-papenburg.de oder anna.bergmann@vhs-papenburg.de.