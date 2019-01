Papenburg. Unbekannte haben in Papenburg in der Nacht zu Montag gleich zehn Gullideckel im Bereich Mittelkanal rechts aus der Abflussrinne gehoben und haben diese auf den angrenzenden Radweg gelegt. Eine 20-jährige Radfahrerin kam dadurch zu Fall.

Die junge Frau erkannte den Deckel zu spät und fuhr mit ihrem E-Bike darüber, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Sie blieb unverletzt. An ihrem Fahrrad entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Vermutlich dieselben Täter warfen in der Nähe mehrere Mülltonnen um. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, teilte Dennis Dickebohm, Sprecher der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim auf Nachfrage mit.

Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 entgegen.