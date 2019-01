Papenburg. Bei einem schweren Unfall auf der Straße Umländerwiek rechts in Papenburg ist am Sonntagmorgen eine 32-Jährige schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei von Montag war die Frau gegen 9.30 Uhr mit einem Skoda auf dem Spillmannsweg in Richtung Umländerwiek rechts unterwegs. Beim Einfahren in die Umländerwiek übersah sie einen Ford, mit dem eine 66-Jährige in Richtung Johann-Bunte-Straße unterwegs war.

Die 32-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Die Ford-Fahrerin kam mit leichten Blessuren davon. Beide am Unfall beteiligten Frauen stammen aus Papenburg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.