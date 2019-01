Papenburg. Margie Kinsky und Bill Mockridge freuen sich in der Alten Werft mit dem „tollen Foyer, wo die Bäume im Zimmer stehen“, wie es die 60-Jährige formulierte. „Hurra, wir lieben noch!“ lautet der Titel ihres ersten gemeinsamen Kabarettabends, mit dem sie bundesweit auf Tour sind und auch das Publikum in Papenburg zwei Stunden lang zum Lachen bringen.

„Denkste dran? Heute Abend sind wir in Papenburg. Denkste dran? Steht auch im Plan“, ruft Margie Kinsky ihrem Mann Bill morgens um neun im gemeinsamen Haus in Bonn-Endenich zu. Einige Stunden später hört man Bill („Ich wollte mal gucken, wie die Sicht von hier ist“) aus der hinteren Ecke des Saales sprechen. In persönlichen Gesprächen begrüßen beide Künstler viele Zuschauer persönlich und begeistern diese mit ihrer Bodenständigkeit.



Als wären alle alte Freunde

Auch auf der Bühne nehmen Kinsky und Mockridge sofort Kontakt zum Publikum auf und plaudern mit ihnen so locker und selbstverständlich, als wären es alle alte Freunde. „Was für ein geiles Publikum! Das macht Spaß mit euch. Ich könnt mir stundenlang zuhören“, wird Kinsky später sagen.

Mit und ohne Kinder

Mit ihrem 70 Jahre alten Mann erzählt sie von ihrem gemeinsamen Leben mit und ohne Kinder. Wie sie anfangs selbst den gemeinsamen Gang durch den Aldi als hocherotisch empfanden und sich Jahrzehnte später noch einmal neu in einander verliebten. Zahlreiche Anekdoten aus dem alltäglichen Leben später, fragt sich so mancher Zuschauer, weiblich wie männlich, „waren Sie bei uns zuhause?“. So anschaulich berichtet das Paar von der Pubertät seiner sechs Söhne, Laternen basteln und Gesunde-Frühstück-Wochen in der Grundschule.





Geschrieben stehen alle Geschichten in ihrem Buch „Hurra, wir lieben noch!“, welches zeitgleich mit dem Bühnenprogramm veröffentlicht wurde.“Damit gehen wir jetzt auf Tour und nach circa zehn Shows merkt man dann, was gut und was schlecht ist. Aber wir sind ja beide Improvisationskünstler, deswegen überraschen wir uns auch manchmal mit neuen Witzen“ sagt Mockridge in einem Gespräch mit unserer Redaktion vor dem Auftritt. Wenig später wird er einen soeben getrunkenen Schluck Wasser im hohen Bogen auf die Bühne spucken und über den Satz seiner Frau lachen „Dein Vater bumst die Beimer“, was ein Mitschüler seines Sohnes Jeremy in Anspielung auf Mockridges Rolle im TV-Dauerbrenner "Lindenstraße" gesagt haben soll.

Was das Programm zu einem Spaß macht

Über das ganze Gesicht grinsend schaut Kinsky in das lachende Publikum und verkündigt: „Der war neu heute. Der war so jut, den schreiben wir auf und machen den Morgen nochmal.“ Solche Momente seien es, welche die Arbeit an dem Programm zu einem solchen Spaß machen, meint Mockridge.

Reichlich Szenen- und Schlussapplaus

Trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede blickten „das Ordnungsamt und der Wanderzirkus“, „der kanadischer Holzfäller und die temperamentvolle Römerin“ an diesem Abend mit ihrem Publikum auf 35 Jahre glücklicher Ehe zurück. Das Geheimnis sei es, „nie sauer ins Bett zu gehen“, so Kinsky. Die begeisterten Zuschauer dankten mit reichlich Szenen- sowie Schlussapplaus.