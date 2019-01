Papenburg. „Sportler des Jahres 2018“ in den Reihen der DJK Eintracht Papenburg sind Rieke Voskuhl und Andreas Tammen. Mit stehendem Applaus wurden die beiden Vereinsmitglieder im Rahmen des Winterfestes im Saal Schulte-Lind für ihren außergewöhnlichen Einsatz zum Wohle des 1959 gegründeten Obenender Traditionsklubs geehrt.

Nachdem in den Vorjahren hauptsächlich ehrenamtliche Mitglieder, die sich als Trainer und Betreuer sowie im sozialen Bereich für die Belange des Vereins eingesetzt haben, ausgezeichnet wurden, wählten die Mitglieder diesmal zwei aktive Sportler. In seiner Laudatio stellte DJK-Ehrenpräsident Reinhard Schmeling die Leistungen der Geehrten heraus und überreichte ihnen die Pokale.

Nicht ausschließlich sportliche Aspekte

Bei der Wahl der beiden Fußballer hätten seinen Worten zufolge nicht ausschließlich sportliche Aspekte eine Rolle gespielt, sondern auch und besonders deren darüber hinausgehender Einsatz für Mannschaft und Verein, die er als mustergültig bezeichnete.

Anfänge als Minikickerin

Rieke Voskuhl kam als Minikickerin zur Eintracht und setzte sich rasch in den von Jungen dominierten Jahrgängen des Fußballnachwuchses durch. Anschließend spielte sie in den Mädchenmannschaften und wechselte später als Jugendliche zur Damenmannschaft, wo sie noch heute spielt. Sie ist Kapitänin der in der 1. Kreisklasse spielenden Elf und engagiert sich in der Betreuung sowie bei Turnieren und Einsätzen rund um den Vereinssport.

Wie die Eltern und Großeltern

Mit Andreas Tammen wählten die Vereinsangehörigen ein Mitglied, das sich ebenfalls seit früher Kindheit als Sportler einbringt und später Aufgaben als Trainer und Betreuer übernahm. Tammen spielt in der 1. Herrenmannschaft. Ebenso wie seine Eltern und Großeltern hält er dem Verein auch in ehrenamtlicher Hinsicht die Treue und unterstützt seine Kameraden trotz Studiums bei der Durchführung von Sportveranstaltungen und bei Arbeitseinsätzen.