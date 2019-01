Papenburg. Knapp fünf Wochen vor dem großen Karnevalsumzug durch die Kanalstadt herrscht bei den Verantwortlichen des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) eine gewisse Verunsicherung. Der Grund: Die Stadt empfiehlt ein neues Sicherheitskonzept.

„Wenige Stunden vor unserer Halbjahresversammlung kam die Information, dass die Stadt ein neues Sicherheitskonzept haben möchte“, berichtet PCV-Präsident Wolfgang Heyen im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das ist wenige Wochen vor unserem großen Wochenende schon ein wenig kurzfristig.“

Gespräch mit Zeltwirt

Gab es bislang für den Umzug und das anschließende Zeltfest auf dem Marktplatz ein gemeinsames Konzept, spricht sich das Ordnungsamt nun für zwei voneinander getrennte Konzepte aus. Heyen zufolge bedeutet dies, dass damit der Zeltwirt stärker in die Verantwortung gezogen werden soll. „Wir werden umgehend das Gespräch mit unserem Zeltwirt suchen und das abklären“, so der PCV-Präsident.

Stadt weist Vorwurf der Kurzfristigkeit zurück

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich lediglich um eine Empfehlung. „Diese wurde dem Veranstalter für klare Verantwortlichkeiten und mehr Rechtssicherheit bei Umzug und Zeltfest ausgesprochen“, erklärt Stadtsprecher Heiko Abbas. Den Vorwurf der Kurzfristigkeit weist er zurück. „Dass das Sicherheitskonzept gegebenenfalls in zwei Teile gegliedert werden könnte, wurde bereits in einer Besprechung mit PCV-Verantwortlichen am 27. März 2018 thematisiert“, so Abbas.

Keine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen

Eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen ist nach seinen Worten nicht vorgesehen. „Nach derzeitigem Stand wird es keine gravierenden Verschärfungen im Sicherheitskonzept geben. Das hat eine Besprechung mit den Beteiligten nach der letztjährigen Veranstaltung ergeben“, teilt der Stadtsprecher mit.

„Bedarf immer einer Anpassung“

Sicherlich werde man nach seinen Worten wieder einige Bereiche des Umzugs etwas genauer betrachten und Maßnahmen definieren müssen. Diese seien dem PCV bekannt. „Insoweit wird auch das Sicherheitskonzept des PCV, wie die meisten Sicherheitskonzepte bei größeren Veranstaltungen, immer einer Anpassung bedürfen und fortgeschrieben werden müssen“, erklärt Abbas. Letztendlich werde man zudem auch, wie bei solchen Veranstaltungen üblich, bei Bedarf auf eine veränderte Sicherheitslage reagieren müssen, wenn zum Beispiel aktuelle polizeiliche Erkenntnisse dies erfordern. „Aber auch das ist nichts Besonderes und allen Beteiligten bekannt.“

Preisvergabe wird vorgezogen

Die möglichen Veränderungen im Sicherheitskonzept waren nicht die einzigen Neuerungen, die auf der Halbjahresversammlung besprochen wurden. So informierte PCV-Präsident Heyen die Mitglieder über eine Neuorganisation der Preisvergabe während der Gerd-Bliede-Gala. Fand diese bislang immer während der Sitzung statt, wird der Preis in diesem Jahr erstmalig vor der Gala während eines sogenannten „Narrengelages“ überreicht. Dieses soll um 17.30 Uhr mit rund 80 Gästen im Hotel Alte Werft stattfinden.

Auch weitere Ehrungen sollen nicht mehr während der Gerd-Bliede-Gala, sondern beim „Narrengelage“ vorgenommen werden. „Der Grund dafür ist, auf der Gala mehr karnevalistische Elemente unterzubringen und die doch langwierige Zeremonie der Preisvergabe auf das wesentliche zu beschränken“, erklärt Heyen.

Eigentliche Sitzung um 19.30 Uhr

Pünktlich um 19.30 Uhr gehe es dann zu der eigentlichen Sitzung. „Hier wird selbstverständlich der Preisträger seinen Humor unter Beweis stellen. Aber alles was mit Ehrungen und Verleihung des Gerd- Bliede-Preises zu tun hat, findet im Vorfeld statt“, so der Präsident.

Änderungen im Vorstand

Änderungen ergaben sich während der Versammlung auch im Vorstand. So hat ab sofort der bisherige Beisitzer Karl-Heinz Röttgers das Amt des zweiten Vorsitzenden inne. Er folgt auf Karl-Heinz Kosse, der wiederum neuer Beisitzer ist. Ausgeschieden aus dem Vorstand ist Schatzmeisterin Ilonka Pallentin-Wienke. Ihre Nachfolge tritt Silke Kramer an. Ebenfalls nicht mehr im Führungsgremium ist Beisitzer Lothar Boekhoff. Nina Leffers übernimmt seinen Posten.