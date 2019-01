Papenburg Ein Spektakel für Musical-Fans hat „Die Nacht der Musicals“ in der Papenburger Stadthalle Forum Alte Werft geboten.

Eindrucksvoll trugen die Darsteller István Csiszár, Timothy Martin, Catherin Joos und Elvira Maria Kalev gemeinsam mit einem Tanzensemble Stücke aus Rocky, Der König der Löwen, Das Phantom der Oper, Cats und weiteren berühmten Musicals vor. In einer Art Medley wurden die Zuschauer auf eine Reise durch die Welt der Musicals geschickt.

Der Abend vor mehreren Hundert Besuchern fing mit den spektakulären Tönen aus Box-Legende Rocky’s „The Eye of the Tiger“ an. Mit Stücken aus dem „Das Phantom der Oper“, Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“ , „You’re the one that I want“ aus Grease und Abbas „Mamma Mia“ war im ersten Teil der Show für viel Abwechslung gesorgt.

Die Stimmung der Zuschauer, die für die 20-minütige Pause den Saal verließen war gut. Gelächter und positives Feedback waren zu hören.

Junge Generation schwach vertreten

Im zweiten Teil ging es weiter mit Stücken wie „Let it go“ aus Frozen, welches für die leider sehr schwach vertretene jüngere Generation ansprechend gewesen wäre. „Ich war noch niemals in New York“ und „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens lockerten die Stimmung der Älteren etwas auf.

Nach einem atemberaubenden Auftritt von Catherin Joos zu „Somebody to love“ und „We will rock you“ von Queen wurden die Zuschauer von dem Song „Perfect“ von Ed Sheeran berührt. Als Zugabe forderte István Csiszár das Publikum auf, eine Choreografie zu „Time Warp“ aus der „Rocky Horror Picture Show“ mitzutanzen.

Hierbei hätten vor allem Jugendliche ihren Spaß gehabt, doch da das Publikum vor allem aus einer älteren Generation bestand, war die Stimmung nicht ganz so ausgelassen, wie vielleicht erhofft.

Während der zweiten Zugabe verließen schon einige Zuschauer den Saal, sie verpassten den Song „The Show must go on“ von Queen bei dem die Flashlights der Handys aktiviert wurden und eine ausklingende Stimmung den Abend beendete.