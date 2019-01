Papenburg. Die Stadt Meppen sucht aktuell einen, das Wirtschaftsforum Papenburg hätte ebenfalls gerne jemanden für die Fehnstadt und würde ihn sogar mitfinanzieren: einen Citymanager. Im Rathaus zeigt sich man sich zwar nicht gänzlich abgeneigt, aber doch eher zurückhaltend.

„Wir wollen das Thema oben auf der Agenda haben. Meppen macht etwas. Da dürfen wir nicht schlafen“, forderte der Vorsitzende des Wirtschaftsforums, Carsten Röttgers, bei einem Mitgliedertreffen mit der Verwaltungsspitze im Rathaus. Röttgers stellte in Aussicht, die Stelle gemeinsam mit der Papenburg Marketing GmbH und der Stadt zu finanzieren. „Das können wir uns durchaus vorstellen“, meinte der Vorsitzende.

Vorstand legt nach

Zusammen mit seinen Vorstandskollegen Thomas von der Heide, Thomas Mrosk und Josef Albers legte Röttgers zum Wochenende in einer Rundmail an die Mitglieder nach. „Die Idee mit dem Citymanager und der Vision, wie unsere Stadt sich wirtschaftlich entwickeln wird, sind sehr wichtige Ansätze“, heißt es darin. Auch wenn es die Aufgabe der einzelnen Betriebe sei, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, benötige man unter anderem eine optimale Einzelhandelstruktur.

„Meppen macht es vor!““

„Im Zuge der digitalen Revolution könnten in Zukunft viele Betriebe auch altersbedingt schließen, wenn der potenzielle Nachfolger keine Zukunftschance sieht“, mutmaßt der Vorstand. Durch einen Leerstand von noch mehr Einzelhandelsflächen verliere die Stadt an Attraktivität für die Fachkräfte, die in Papenburg benötigt würden. „Es wurden schon viele Ansätze für die Einzelhandelsentwicklung gestartet, es waren aber noch nicht genug. Und daher wäre die Schaffung eines Citymanagers wirklich in Betracht zu ziehen. Meppen macht es vor!“, untersreicht das Forum.

Einzelhandel stärken, Innenstadt beleben

Aufmerksam geworden auf das Bestreben der Kreisstädter sei er durch eine Stellenanzeige, die in unserer Zeitung veröffentlicht wurde, sagte Röttgers. Der Anzeige zufolge sucht Meppen „eine kreativ denkende und handelnde Persönlichkeit“ im Bereich der Wirtschaftsförderung. Bürgermeister Helmut Knurbein (parteilos) zufolge soll der Manager oder die Managerin den lokalen Einzelhandel stärken und die Innenstadt beleben helfen. Dies werde zwar auch von der Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem Stadtmarketingverein geleistet, die Rahmenbedingungen des stationären Einzelhandels hätten sich in den vergangenen Jahren jedoch massiv gewandelt, erklärt Knurbein in einer Pressemitteilung der Stadt. „Die Ansprüche an ein erfolgreiches Stadtmarketing sind enorm gewachsen und erfordern mehr Aufmerksamkeit“, so der Meppener Bürgermeister weiter.

Sechs Prozent Ladenleerstand – Tendenz steigend

Onlinehandel und verändertes Konsumverhalten sei trotz einer Ladenleerstandsquote von derzeit „nur“ sechs Prozent – Tendenz allerdings steigend – auch in der Kreisstadt spürbar, ergänzt Wirtschaftsförderer Alexander Kassner. Der Citymanager solle Fürsprecher, Kümmerer und Moderator für die Innenstadt-Akteure sein.

Der Papenburger Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) zeigte sich vom Mitfinanzierungsangebot des Wirtschaftsforums derweil zwar durchaus angetan. Er verwies aber auch darauf, dass die städtische Agentur für Wirtschaftsförderung unter der Führung von Sabrina Wendt personell aufgestockt worden sei. Zudem verstehe sich Papenburg als gemeinsamer Wirtschaftsraum mit der Samtgemeinde (SG) Dörpen. Entsprechend agiere die Stadt mit der Wirtschaftsförderung der SG.