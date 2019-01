Papenburg. Mit dem „mensch.musik.festival“ zeigt die Musikhochschule Münster jährlich ihre besten und talentiertesten Musikstudenten aus den Bereichen Klassik und Pop. Die wichtigsten Künstler dieses Festivals gibt es am kommenden Freitag, 1. Februar 2019, ab 19 Uhr unter dem Titel „Classic versus Pop“ im Papenburger Theater auf der Werft zu hören.

Das Ereignis genießt nach Angaben der Veranstalter einen guten Ruf, und die Zuschauerzahlen wachsen von Jahr zu Jahr weiter an. In Papenburg findet es nach der Premiere 2018 zum zweiten Mal statt. Neben dem Klassik-Teil, der von dem Münsteraner Dirigenten des Aschendorfer Realschulorchesters Jörg Christan Freese eröffnet wird, erwartet die Besucher auch ein Pop-Programm. Mit dabei ist unter anderem die Band „Fina“ um Singer-Songwriterin Charlotte Borlinghaus aus Münster. Mit ihrer ersten EP „Straßen aus Papier“ war Fina im 2017 auf Wohnzimmer-Tour. Kurz darauf erschienen bereits die ersten Musikvideos auf Youtube. Ihre eingängigen und melodiösen Songs sind nach eigenen Angaben jedoch nicht von langer Hand geplant. „Wir schreiben unsere Musik aus spontanen Gefühlen heraus“, erzählt Borlinghaus.

In Papenburg tritt die Band zusammen mit sechs weiteren Gruppen aus den Bereichen Klassik und Pop auf – so auch die „One-Girl-Band“ MO XX aus Berlin, eine Solokünstlerin, wie die Stadt Papenburg mitteilt. „Die Besonderheit ist, dass ich mit einer Loopstation auftrete, mit der ich mich selbst aufnehme. Dadurch kann ich alle Instrumente selbst live spielen und verschiedenste Sounds und Stimmen übereinanderlegen, die dann im Loop (,in Schleife‘) abgespielt werden, und darüber meine deutschen Texte singen und rappen. Damit bin ich als One-Girl-Band unterwegs“, beschreibt Monika Lück alias MO XX ihren Stil.

Kombitickets für „Classic versus Pop“ gibt es in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35, zum Preis von 15 Euro. Einzeltickets für „Classic“ oder „Pop“ kosten 10 Euro. Karten sind zudem unter www.papenburg-kultur.de, in der Geschäftsstelle am Hauptkanal rechts 72, oder telefonisch unter 04961/82307 erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.15 Uhr.