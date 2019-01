Papenburg. Das große Bauvorhaben an der Ecke Hauptkanal / Alter Schulweg in Papenburg, in dem sich zuvor viele Jahre das Blumenatelier Wegener befand, nimmt Gestalt an. Die Genehmigung ist inzwischen erteilt. Fest steht auch, wer das Café im Erdgeschoss betreibt.

Architekt für das Bauvorhaben und gleichzeitig Investor ist Klaus Korte aus Hilter bei Osnabrück. Der gebürtige Loruper hat das Gebäude samt Grundstück Hauptkanal rechts 49, das sich bis zum Parkplatz an der Alten Schulstraße zieht, Mitte 2018 von Hans-Günter Wilkens aus Niederlangen erworben. Korte bestätigte auf Anfrage, dass die Baugenehmigung für das Projekt inzwischen erteilt ist. "Wir legen mit den Bauarbeiten los, sobald das Wetter es zulässt", kündigte der Investor an. Für das Projekt wurde die Gesellschaft WAK ( W ohnen a m K anal) gegründet.

Vorgesehen sind wie berichtet in dem dreigeschossigen Komplex insgesamt 17 Wohnungen und ein Café im Erdgeschoss des Kopfbaus, der sich entlang des Hauptkanals erstreckt. Der Bauherr und Planer hatte nach eigenen Angaben ursprünglich vor, entlang der Alten Schulstraße, also gegenüber des Ladenlokals des Sozialen Ökohofs, eine "Flaniermeile" mit Einzelhandels- oder Gastronomieflächen im Erdgeschoss einzurichten, ähnlich wie es das am Mühlenplatz gibt (ehemals Mode Averdung). "Das war aber nicht umsetzbar, weil es keine konkreten Interessenten gab", so Korte.



Große "Gartenwohnungen" statt Ladenlokale im Erdgeschoss

Deshalb sehen die Planungen im Erdgeschoss dort zwei "Gartenwohnungen" vor, wie sie es der Planer nennt. Diese geräumigen Wohnungen haben nach vorne und hinten jeweils Gartenparzellen oder Terrassenbereiche. Das Café wird die Bäckerei Musswessels aus Rhede betreiben, eine entsprechende Vereinbarung sei getroffen worden.

Das bestätigte Antonius Musswessels, der gemeinsam mit Bruder Jan-Bernd das Unternehmen leitet. "Wir sind mit der Resonanz des jetzigen Cafés am Hauptkanal rechts 46a sehr zufrieden - vor allem im Sommer. Wir wollten ursprünglich dort investieren. Der Zuschnitt und das Alter des Gebäudes geben das aber nur schwer her", berichtet Musswessels. In die Planungen von Klaus Korte sei man früh eingebunden worden. Sie sehen eine überdachte Außenterrasse mit 40 Plätzen und ein Café mit etwa 60 Plätzen vor. Der Einzug ist im Herbst 2019 geplant, danach wird das Café am Hauptkanal rechts 46a geschlossen. Musswessels kündigt ein optisch zeitgemäßes Konzept mit dunklen und roten Tönen an, neben klassischen Backwaren sind Torten sowie kalte und warme Snacks geplant.



(Weiterlesen: Abriss des Blumenateliers in Papenburg hat begonnen)



Zwei Bauabschnitte mit unterschiedlichen Einzugsterminen

Umgesetzt wird der Bau in zwei Bauabschnitten, kündigt Bauherr Korte an. Begonnen wird mit beiden Abschnitten zeitgleich, die Fertigstellung ist aber unterschiedlich. Der Kopfbau am Hauptkanal, in den auch Musswessels einziehen wird, soll vor Weihnachten 2019 eröffnet werden. In diesem sind acht Wohnungen geplant, drei Eigentums- und fünf Mietwohnungen. Der zweite Bauabschnitt entlang der Alten Schulstraße soll im Frühjahr 2020 bezugsfertig sein, dort sind neun Wohnungen, sechs Miet- und drei Eigentumswohnungen, geplant.

Anzeige Anzeige

Vorgesehen sind auch 18 Doppelgaragenplätze. Die Wohnungen sind zwischen 60 und 125 Quadratmeter groß. Zur Investitionssumme machte Korte auf Nachfrage keine Angaben. Das Äußere des Wohnblocks soll dem Planungsbüro zufolge mit einer „hochwertigen Klinkerfassade“ und einer „ortstypischen Giebelarchitektur“ gestaltet werden, bei der Heiztechnik setzt man auf Erdwärme.



Für den Bauherren ist es nicht der erste Neubau im Emsland. Bereits 1993 gründete er gemeinsam mit Gerhard Gerdes das Planungsbüro Gerdes + Korte mit Sitz in Surwold. Umgesetzt wird der Bau indes vom Planungsbüro Böckenholt und Korte aus Hilter im Süden des Landkreises Osnabrück.