Papenburg. Den Hut vor politisch engagierten Frauen ziehen die Mitglieder des katholischen Frauenbundes St. Antonius Papenburg. Anlass war ein Besuch der Ausstellung „Frauenorte Niedersachsen – Über 1000 Jahre Frauengeschichte“ in der Volkshochschule (VHS) Papenburg.

Mit der Aktion reihte sich der Papenburger Zweigverein ein in die bundesweite Initiative des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB). Die Wanderausstellung ist bis zum 25. Januar in der VHS zu sehen.

Der KDFB rief unter dem Motto „Wir ziehen den Hut“ seine Mitglieder dazu auf, auch auf lokaler Ebene an den Jahrestag des ersten Wahlrechts für Frauen in Deutschland vor 100 Jahren zu erinnern. Am 19. Januar 1919 durften bei den Wahlen zur Nationalversammlung erstmals Frauen mit abstimmen und sich auch selbst zur Wahl zu stellen.

Vorbildcharakter

„Wir haben sprichwörtlich den Hut vor den 38 in der Ausstellung abgebildeten Frauen gezogen“, unterstrich Helen Schulte, Vorsitzende des Frauenbundes St. Antonius. Die Präsentation im Foyer der Volkshochschule zeige die Geschichte von Frauen auf, die in ihrem Leben Bedeutendes geleistet hätten. Ihnen käme deshalb auch heute noch Vorbildercharakter zu.

Soziale Benachteiligung entgegenwirken

Der Bundesverband des KDFB erinnerte während der Aktion „Wir ziehen den Hut“ auch daran, dass der Frauenbund sich bereits seit Anfang der 1900er-Jahre mit dem Frauenwahlrecht auseinandergesetzt habe. Er habe seinerzeit eine staatsbürgerliche Bildungsarbeit betrieben und sich zum Ziel gesetzt, der sozialen Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken und deren Lebensbedingungen zu verbessern.

Stimme erhoben

Zudem rief der Verband seine Mitglieder auf, sich am 19. Januar 1919 an der Wahl zur zu beteiligen beziehungsweise selbst zu kandidieren. „Wir zollen jenen Frauen unseren Respekt, die in einer Zeit des politischen Neuanfangs und der gesellschaftlichen Umbrüche ihre Stimme für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung erhoben. Sie sind Vorbild für die Übernahme von Verantwortung und Stärkung der Demokratie“, betont KDFB-Präsidentin Maria Flachsbarth in einer Pressemitteilung.

Direkter Einfluss auf Gesetzgebung

Die Einführung des Frauenwahlrechts bedeutete, dass nun Frauen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung hatten. Damit sei die Grundlage für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern geschaffen worden, so der KDFB. Ihre Stimme beim Urnengang zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 gaben annähernd gleich viel Frauen (Wahlbeteiligung: 82,3 Prozent) wie Männer (82,4) ab. Vor den Wahllokalen hätten sich seinerzeit lange Schlangen von Frauen gebildet. Die meisten von ihnen – so sei es das damals gewesen – trugen einen Hut.