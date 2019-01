In beiden Fällen in Aschendorf hatten die Täter eine Tür aufgehebelt. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

Aschendorf. Einen Schaden von rund 2500 Euro haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in einer Bäckerei und einem Blumengeschäft in Aschendorf angerichtet. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.