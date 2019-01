Papenburg. Der Papenburger Kaufmann Georg Kröger hat einen Stadtgutschein für Papenburg auf den Markt gebracht. Er ist über eine Online-Anwendung bisher in sechs Partnerbetrieben einlösbar. Die städtische Wirtschaftsförderin Sabrina Wendt will ihr Modell bis Ostern einführen.

Bereits im Herbst 2017 hatte Wendt im Gespräch mit unserer Redaktion Gutscheine angekündigt, die den Einzelhandel in der Fehnstadt beleben sollten. Bei Workshop-Seminaren, privaten Besuchen in anderen Städten und beim Austausch mit anderen Wirtschaftsförderern hole sie sich Inspirationen für Papenburg, hatte Wendt damals erklärt. Eingeführt ist der von Wendt vorgeschlagene Gutschein bisher nicht. Ein geeignetes Gutscheinsystem für Papenburg zu finden und sich mit den einzelnen Werbegruppen abzustimmen, habe einige Zeit in Anspruch genommen, erklärte Wendt jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kaufmann Georg Kröger, Inhaber des Spielwarengeschäfts "Fun4Kids" am Mühlenplatz, hat zwischenzeitlich aus eigener Initiative gehandelt und ein Gutschein-Modell über einen Online-Anbieter an den Start gebracht. "Ich habe mich nach den Ankündigungen der Stadt einfach gefragt, woran es denn scheitert und habe selber recherchiert und Partner gesucht. Mir ging das einfach zu langsam", erklärt Kröger im Gespräch mit unserer Redaktion.





Unter www.stadtgutschein-papenburg.de können Kunden sich nun einloggen und Gutscheine von bisher sechs Papenburger Unternehmen erwerben. "Neun weitere Partner stehen in den Startlöchern", sagt Kröger, der für das System 100 Euro monatlich bezahlt.

Er habe seinen Stadtgutschein bereits Kollegen aus der Werbegruppe Stadtmitte vorgestellt. Die Mehrheit sei jedoch bisher für das von der Stadt vorgestellte Modell gewesen. Kröger ist dennoch überzeugt: "Mein Gutschein ist moderner, weil der Kunde hier nicht irgendwo ein Stück Papier abholen muss, sondern auch per Smartphone den Gutschein bekommt und sogar gestaffelt den Betrag einlösen kann. Das geht bei dem System der Stadt nicht und ich finde, es ist wie aus den 1980er-Jahren."

Wie genau das Modell von Wirtschaftsförderin Wendt aussieht, ist bisher nicht bekannt. "In den nächsten Wochen wird die Stadt eine Infoveranstaltung durchführen und den Stadtgutschein vorstellen. Verraten werden kann zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir uns für ein Modell entschieden haben, das bereits erfolgreich in vergleichbaren Städten geführt wird", erklärte Wendt.

Sie meint, die Praxis werde zeigen, welcher Gutschein sich durchsetzen wird. "Die Stadt verfolgt in jedem Fall das Ziel, ihren Gutschein einzuführen. Unterstützt wird sie unter anderem von unterschiedlichen Werbegruppen, der Papenburg Marketing GmbH und Dehoga", so Wendt weiter. Gleichwohl begrüße sie die Eigeninitiative von Kröger.

"Ich wünsche mir, dass die Kaufleute Papenburgs klarer und offener zusammenarbeiten." Georg Kröger, Inhaber des Papenburger Spielwarengeschäftes "Fun4Kids"





Dass ein Gutschein wirklich die Lösung ist, den Einzelhandel in Papenburg zu beleben, glaubt Kröger nicht. Der Kaufmann findet aber, dass es in jedem Fall ein Baustein sein könne, um den Handel zu beleben, gleichwohl sei er kein Allheilmittel. "Ich wünsche mir, dass die Kaufleute Papenburgs klarer und offener zusammenarbeiten." Möglich sei das unter anderem, wenn man die einzelnen Werbegruppen auflösen und sich zu einer zusammenschließen würde. "Vielleicht kann die Stadt Papenburg da auch etwas tun und Einigkeit schaffen", meint der 50-jährige gebürtige Werlter, der seit 17 Jahren in Papenburg selbstständig ist.

Wendts Ziel ist es, mit dem Gutschein den Einzelhandel zu unterstützen. "Unsere Recherche zeigt, dass es tolle Beispiele in anderen Kommunen gibt. In vielen Städten werden durch Stadtgutscheine erhebliche Umsätze in den Städten gebunden." Darüber hinaus werde mit der Blumenschau in Papenburg eine weitere Maßnahme umgesetzt, um die Wirtschaft zu stärken. "Es sollte einfach jede Gelegenheit genutzt werden, Maßnahmen auszuprobieren. Die Praxis wird zeigen, welche zum Erfolg führen", findet Wendt.