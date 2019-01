Papenburg. Die Stadt Papenburg legt bei der Einwohnerzahl weiter zu. Aktuell steht sie bei 39.978. Allein 2018 seien 750 Neubürger dazugekommen, berichtete Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) am Donnerstagabend vor 500 Gästen beim zweiten offenen Neujahrsempfang der Stadt. Nicht nur in Form der Blumenschau stehen 2019 Großprojekte an.

Einladend flackern vor dem Eingang zur Heinrich-von-Kleist-Schule Fackeln in der frostigen Luft. Drinnen versammeln sich die Gäste um Stehtische und kommen miteinander ins Gespräch. So soll es sein. Auf der Bühne sorgt das Akustik-Duo „Time Makes Two“ (Klaudia und Greg Jozwik) für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen. Am Büfett wird letzte Hand angelegt. Es ist angerichtet.





Bechtluft lenkt das Augenmerk in seiner Neujahrsansprache zunächst auf die Gartenbauzentrale. Sie hat für den Empfang 1000 Kräutertöpfe gespendet, die zum Stückpreis von 1 Euro verkauft werden. Der Erlös kommt dem Verein „Hilfe für Kinder in Not zugute“, der sich seit mehr als 20 Jahren ausschließlich spendenfinanziert und ehrenamtlich für die kostenlose medizinische Behandlung von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten in Asien und Afrika im Marien-Hospital in Papenburg einsetzt.





Obwohl die Blumenschau 2019 (1. Juni bis 30. September) erst in gut vier Monaten beginnt, sei die Begeisterung bei vielen Bürgern schon jetzt mit Händen zu greifen, sagt der Bürgermeister. Einen guten Grundstein habe die Stadt mit dem Gewinn der Goldmedaille beim Europawettbewerb Entente Florale gelegt. Bechtluft: „Das ist nicht irgendein Stadtgrün-Wettbewerb“, sondern wir haben durch das gemeinsame Engagement von Bürgern, Unternehmen und Kommune die Champions League der grünen und blühenden Städte Europas gewonnen“.





Deutlich größere und vor allem auch weitaus teurere Projekte als die Blumenschau hat Papenburg baulich vor der Brust. „Beim ersten Abschnitt unserer neuen Seeschleuse werden in diesem Jahr die Bagger anrollen“, verspricht Bechtluft. Die Schleuse, für deren Erneuerung allein im ersten Abschnitt 20 Millionen Euro fällig werden, sei das größte Bauprojekt der jüngeren Vergangenheit.





Weiter voran schreiten derweil die Bauarbeiten an der Mittelkanalschule. Auf der Agenda stehen außerdem der Neubau der Splittingschule, des Bauhofes sowie eines Verwaltungsgebäudes beim Rathaus. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in Papenburg zu einem anderen Zeitpunkt derart viele Millionenprojekte gleichzeitig bearbeitet haben“, betont Bechtluft. Beim Addieren aller Bauvorhaben der mittelfristigen Finanzplanung ergebe sich ein Investitionsbedarf von rund 68 Millionen Euro. „Das ist natürlich nicht auf einmal zu stemmen“, erklärt das Stadtoberhaupt. Nicht eingerechnet seien Investitionen in die Kita-Landschaft und für das geplante Kombibad beim Waldstadion.





Parallel dazu wächst Papenburg weiter. Aktuell seien exakt 39.978 Menschen in der Stadt gemeldet, davon nur 1500 mit Zweitwohnsitz, berichtet Bechtluft. Mit dem Kratzen an der 40.000-Einwohner-Marke sei die im Demografiebericht von 2015 für 2030 prognostizierte Zahl schon jetzt erreicht. Zum Vergleich: Leer meldete zu Jahresbeginn mit Stolz 35.279 Einwohner.





In Papenburg gebe es rund 20.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, so Bechtluft. Dass die Stadt derart attraktiv für viele Leute sei, sei das Verdienst der Bürger, Gruppen, Vereine, Verbände und Unternehmen. Ohne sie gäbe es kein prosperierendes Gemeinwesen und auch keine Steuereinnahmen, mit denen sich die Großprojekte stemmen ließen. Überdies sei eine bunte und sozial engagierte Bürgerschaft wie die in Papenburg Grundlage für eine lebenswerte und attraktive Stadt.