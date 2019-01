Papenburg. Im Zweifel für die Angeklagten: Mit Freisprüchen ist am Donnerstag nach drei Verhandlungstagen ein Falschgeldprozess am Amtsgericht Papenburg zu Ende gegangen. Nach Auffassung des Gerichts war den beiden Beschuldigten letztlich nicht nachzuweisen, dass sie bewusst Blüten in Umlauf gebracht haben.

Vor Gericht verantworten mussten sich ein 34-jähriger Mann aus dem nördlichen Emsland und seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 25 Jahre alte Frau aus dem südlichen Landkreis Leer. Unstrittig ist, dass das damalige Pärchen im Dezember 2017 zweimal mit falschen 50-Euro-Noten bezahlt hat – einmal für eine Taxifahrt von Surwold nach Leer und einmal an einer Kasse in einem Supermarkt in Bremen. Beide Beschuldigten beharrten aber darauf, nicht gewusst zu haben, dass sie Blüten im Portemonnaie haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen in der Anklage Vorsatz vorgeworfen.

(Weiterlesen: Falschgeld-Prozess in Papenburg: Paar bestreitet Vorwürfe)



Trotz umfangreicher Beweisaufnahme mit zahlreichen Zeugenaussagen, darunter der Taxifahrer, ein Ladendetektiv und Polizisten aus Bremen, war dem ehemaligen Pärchen nach Auffassung des Schöffengerichts unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Gerhard Többen nichts Gegenteiliges nachzuweisen – zumindest nicht so, dass es für eine Verurteilung ausgereicht hätte.

Gericht verhehlt Zweifel nicht

Dass das Gericht aber durchaus Zweifel an der Darstellung der wegen anderer Delikte vorbestraften Angeklagten (Drogenbesitz, Fahren ohne Führerschein und unter Rauschgifteinfluss) hatte, ließ Többen mehrfach durchblicken. "Letztlich kommt es aber nicht darauf an, was wir glauben, sondern was wir nachweisen können", betonte der Amtsgerichtsdirektor.

(Weiterlesen: Papenburger Falschgeld-Prozess: Herkunft der Blüten weiter unklar)



Gegenstand des Verfahrens waren insgesamt neun falsche Fuffziger. Die Angeklagte hatte behauptet, das Geld von ihrem mittlerweile verstorbenen Großonkel erhalten zu haben – als Gegenleistung für die Pflege ihrer Oma in Bremen und für das Bestreiten derer Lebenshaltungskosten. Weil das Gericht den Großonkel nicht mehr befragen könne, "müssen wir der Version, die Sie uns darbieten, folgen", sagte Többen. Sie lasse sich nachweislich nicht widerlegen. Nur deshalb, aber auch völlig zurecht, sei hier nach dem Grundsatz "Im Zweifel für den Angeklagten" zu urteilen.

Anzeige Anzeige

Unklar bleibt, woher das Falschgeld kam

"Wir wissen, dass die Angeklagten im Besitz von Falschgeld gewesen sind, wir wissen aber nicht, woher sie es haben", sagte Többen weiter. Für Staatsanwaltschaft und Gericht steht fest, dass es sich um gut gemachte Blüten aus einer professionellen Fälscherwerkstatt organisierter Verbrecher in Italien oder in den Niederlanden handele. Für den Prozess hatte die Bundesbank dem Amtsgericht ein Exemplar aus der betreffenden Serie zur Verfügung gestellt. Es wurde von den Beteiligten in Augenschein genommen.

Was das Gericht "mehr als stutzig" macht

Das Gericht verhehlte in seiner mündlichen Urteilsbegründung derweil nicht, dass es das Verhalten des Angeklagten "mehr als stutzig gemacht" habe. Nachdem sich an der Supermarktkasse herausgestellt hatte, dass seine Ex-Lebensgefährtin im Begriff war, mit einem falschen Fuffziger zu bezahlen, hatte sich der 34-Jährige eine Handvoll weiterer 50-Euro-Scheine hastig in die Socken gestopft. Das habe er aus Angst getan, beteuerte er, weil er wegen eines anderen Vergehens unter Bewährung stand. Erst in dem Augenblick habe er geargwöhnt, dass es sich auch bei den übrigen 50-Euro-Noten, die allesamt von dem Großonkel ausgehändigt worden seien, womöglich auch um falsches Geld handeln könne.

Scheine kommen spät zum Vorschein

Ebenfalls aus Angst habe er bei der Vernehmung durch die Polizei unterschiedliche Aussagen gemacht. So behauptete er zunächst, die 50-Euro-Scheine seien Rückgeld einer Taxirechnung gewesen. Dann wollte er das Geld für den Verkauf eines Laptops erhalten haben. Zudem hatte er bei einer Durchsuchung seines Körpers bei der Polizei, bei der er sich nach und nach vollständig entkleiden musste, die Scheine erst dann zum Vorschein kommen lassen, als er nur noch seine Socken anhatte.