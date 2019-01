Papenburg. Das letzte Wochenende im Januar 2019 präsentiert sich im nördlichen Emsland abwechslungsreich: Neben einem Musical-Potpourri, Kabarett und einer Komödie gibt es auch einen Schlagergottesdienst, Karneval und Partys.

Papenburg Kultur präsentiert am Freitag, 25. Januar 2019, um 19.30 Uhr, in der Stadthalle Forum Alte Werft „Die Nacht der Musicals“. Nach Angaben des Veranstalters werden in dem zweistündigen Programm die erfolgreichsten Songs aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“, „Mamma Mia“ oder Musicalklassikern wie „Das Phantom der Oper“ oder „Der König der Löwen“, welches auf dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm basiert und die Geschichte des Löwenjungen Simba erzählt, dargeboten. An der Abendkasse gibt es noch Restkarten.

Mit Witz und Charme

„Hurra, wir lieben noch!“, heißt das erste gemeinsame Kabarettprogramm des Schauspielerehepaares Margie Kinsky und Bill Mockridge. Mit viel Witz und Charme zeigen die beiden am Samstag, 26. Januar 2019, um 20 Uhr in der Stadthalle Forum Alte Werft in Papenburg, warum Liebe und Humor zusammengehören. Tickets gibt es ab 28,50 Euro in der Geschäftsstelle der Ems-Zeitung, Am Stadtpark 35, oder unter www.papenburg-kultur.de sowie in der Geschäftsstelle von Papenburg Kultur am Hauptkanal rechts 72 und telefonisch unter 0 49 61/8 23 07. Vergünstigungen für Schüler und Studenten sowie „Smart-Card“-Inhaber werden ebenfalls angeboten. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.15 Uhr.

Schlagergottesdienst in Sögel

Am Freitag, 25. Januar 2019, gibt es in der evangelischen Markuskirche in Sögel einen Schlagergottesdienst. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Preisgekrönte Komödie

Der Kulturkreis Clemenswerth zeigt am Samstag, 26. Januar 2019, um 19.30 Uhr, in der Aula des Hümmling-Gymnasiums in Sögel die Komödie „Eine ganz heiße Nummer“ von Andrea Sixt. Die Komödie wurde 2012 im Kino gezeigt und erhielt den Bayerischen Filmpreis. Und darum geht es: Als der einzige Lebensmittelladen eines kleinen Dörfchens mitten in der Provinz schließt, stehen die Angestellten Maria, Waltraud und Lena ohne Einkommen da und bangen bald endgültig um ihre Existenz. Doch so unterschiedlich die drei Frauen charakterlich und äußerlich sind, eines haben sie gemeinsam: Aufgeben ist definitiv nicht ihre Sache. Rettung verspricht in dieser ausweglos scheinenden Situation die Schnapsidee, eine Telefonsex-Hotline zu gründen. Und so greifen die drei Mädels beherzt zum Hörer, der Prüderie ihrer konservativen Gemeinde zum Trotz, um sich gleichermaßen sittliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erkämpfen. Mit selbstgedruckten Handzetteln wirbt das Trio für seine ganz heiße Nummer. Alles scheint sich für sie zum Guten zu wenden, wäre da nicht die Frau des Bürgermeisters, die das Trio beschattet und in ihrer ganzen Empörung über die Unsittlichkeit im Dorf einen Skandal lostritt. Karten kosten an der Abendkasse für Nichtmitglieder des Kulturkreises 23 Euro, für Mitglieder 20 Euro, Schüler zahlen 8 Euro.

Sögeler Narren lüften Geheimnis

Beim Kappenfest in Sögel am Samstag, 26. Januar 2019, wird ab 20.11 Uhr im Clemenswerther Hof das Geheimnis gelüftet, welches Prinzenpaar die Sögeler Narren durch die „fünfte Jahreszeit“ führen wird. Bis jetzt wissen nach Angaben der Narren nur das Prinzenpaar selbst, Präsident Johannes Lake und Zeremonienmeister Johannes Mielke, wer es sein wird.

In der Diskothek Limit in Ihrhove lautet das Motto am Freitag, 25. Januar 2019, „Musik Cocktail“ und am Samstag „We all love 80s & 90s“. Beide Abende starten um 23 Uhr und DJ Alex legt auf.

Am Samstag, 26. Januar 2019, heißt es in der Diskothek Steffens in Neulehe ab 22 Uhr „Cordula sucht Eberhart“.