Papenburg/Bremen. Gut zwei Wochen nach dem Angriff auf den AfD-Politiker Frank Magnitz in Bremen hat sich der Bundestagsabgeordnete mit einer Flasche Wein bei den beiden Handwerkern aus Papenburg bedankt, die ihm vermutlich das Leben gerettet haben.

"Nach dem Bericht in der Ems-Zeitung hat sich Herr Magnitz am Montag telefonisch bei meinem Chef Heinz Kauscher gemeldet und nach unserer Telefonnummer gefragt. Am nächsten Tag haben wir uns dann nachmittags auf der Baustelle im Theater in Bremen verabredet", berichtet Mohammed Houri, einer der beiden Handwerker aus Papenburg.

Politiker wirkt gefasst und nett

Der 66-Jährige sei wie vereinbart in Begleitung eines Leibwächters auf der Baustelle erschienen, überreichte Houri und seinem Kollegen Patrick Hoffmann jeweils eine Weinflasche und schüttelte beiden die Hand. "Ein kräftiger Händedruck. Herr Magnitz machte einen insgesamt gefestigten und netten Eindruck", berichtet Houri. Die Narbe an der Stirn, die sich der AfD-Politiker bei dem Angriff am Montag, 7. Januar, gegen 17.40 Uhr zugezogen hatte, sei gut verheilt. "Das Auge ist aber noch ziemlich blau und grau", schildert der Handwerker.

"Ich habe es für meine Bürgerpflicht gehalten, erste Hilfe zu leisten." Mohammed Houri, Ersthelfer bei Frank Magnitz

Wieso Magnitz erst zwei Wochen nach dem Angriff das Gespräch gesucht hat und wieso die Partei nach dem Angriff zum Teil widersprüchliche Angaben zu diesem und dem Verhalten der Handwerker gemacht haben, sei nicht Thema des etwa fünfminütigen Gesprächs gewesen, erklärt der 54-Jährige.



Der Papenburger sagte wie schon gegenüber unserer Redaktion im Gespräch mit Magnitz, er habe es für seine Bürgerpflicht gehalten, erste Hilfe zu leisten und er hätte es bei jedem gemacht, unabhängig von Alter, Geschlecht, Aussehen oder politischer Haltung. Medienvertreter waren auf ausdrücklichen Wunsch der beiden Handwerker bei dem Baustellenbesuch nicht erwünscht. Er selbst und Hoffmann haben nach der exklusiven Berichterstattung unserer Redaktion sämtliche Interviewanfragen abgelehnt, wie der Rohrschlosser berichtet.



Erneute Aussage bei Polizei ohne neue Erkenntnisse

Für den Deutsch-Libanesen ist der Fall nach dem Besuch von Magnitz und der erneuten Aussage bei der Bremer Polizei am Montag erledigt. "Keiner sollte hier aus einer Mücke einen Elefanten machen. Für mich war es eine kleine Sache, und der eigentliche Vorfall war ja auch nach wenigen Sekunden erledigt", sagt Houri. Auf dem Polizeikommissariat hatten sich die beiden Papenburger Handwerker das gesamte Videomaterial noch einmal angesehen. Neue Erkenntnisse konnten sie Houri zufolge nicht mitteilen. Beide könnten die Täter auch gar nicht identifizieren, weil sie diese nur durch das Fenster des Firmenfahrzeugs gesehen haben und es bereits dunkel war. Das hatte der Deutsch-Libanese bereits in der vergangenen Woche gesagt. Auch den Schlag und den Schubser eines der Täter, wie es auf der veröffentlichten Videosequenz zu sehen ist, hat keiner der beiden gesehen.

Eine Anfrage unserer Redaktion an das Berliner Bundestagsbüro von Magnitz und an den Bremer AfD-Landesverband von Montag mit Fragen, die sich aus dem Gespräch mit Mohammed Houri und Heinz Kauscher ergeben hatten, blieb bis Donnerstagmittag unbeantwortet.