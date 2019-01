Papenburg Mit mehr als 100 Teilnehmern sind die Tennismeisterschaften der Region Dollart-Ems-Vechte (zwischen Nordhorn und Nordsee) in Leer und Papenburg ausgetragen worden. Dabei hat der Tennisclub Schwarz Rot Papenburg Erfolge eingefahren.

Wie der Verein mitteilt, setzte sich Philipp Giesen setzte sich in der Konkurrenz U21 (ab Jahrgang 1998) durch und wurde Meister seiner Klasse. Im Finale gegen William Kuprecht (Sparta Nordhorn) behielt er im Matchtiebreak im dritten Satz die Nerven und gewann mit 6:4, 2:6 und 10:8.

In der Konkurrenz U 10 (ab 2009) verpasste Jon Duis den Sieg nur knapp. Auch hier fiel die Entscheidung im dritten Satz. Lian Bauermann vom TC Lingen konnte nach spannendem Match im Tiebreak mit 6:2, 3:6 und 10:8 das Finale für sich entscheiden. Aufgrund des zweiten Platzes konnte sich Duis damit aber dennoch für die Niedersächsischen Jüngstenlandesmeisterschaften in Hannover qualifizieren.

Louisa Albers schaffte es fast bis ins Finale. In der U 14 (ab 2005) musste sie sich um den Kampf ins Endspiel Kim Vennegeerts vom TC Emlichheim mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben. Sie wurde somit Dritte in ihrer Staffel. Ebenfalls Dritte in ihren Staffeln wurden Malte Jansen (U 9, ab 2010) Fabienne Hanekamp (U 12, ab 2007). Leon Rothweiler sicherte sich in der U 14 den Siegertitel in der Nebenrunde wie auch Florian Mrosk in der U 21.