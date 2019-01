Papenburg Im Kino Papenburg starten am Donnerstag, 24. Januar 2019, der Action-Film „Creed II – Rockys Legacy“, der Familienfilm „Die unglaublichen Abenteuer von Bella“ und der Animationsfilm „Chaos im Netz“. Die VHS-Filmrolle präsentiert das Liebesdrama „Die Schneiderin der Träume“.

In Creed II - Rockys Legacy ist Adonis Creed (Michael B. Jordan) der amtierende Boxweltmeister. Ivan Drago (Dolph Lundgren) hat vor vielen Jahren Adonis Vater Apollo in einem Schaukampf durch einen Schlag getötet und fordert Adonis in einer Pressekonferenz dazu heraus gegen seinen Sohn Viktor Drago (Florian Munteanu) zu kämpfen. Adonis willigt ein, doch sein bisheriger Trainer Rocky Balboa (Sylvester Stallone) ist mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und weigert sich seinen Schützling zu trainieren. Hinzu kommen noch private Probleme, da Adonis schwangere verlobte Bianca (Tessa Thompson) befürchtet, dass das ungeborene Baby ihre Gehörlosigkeit erben könnte.

Die unglaublichen Abenteuer von Bella handelt von der Freundschaft zwischen der Hündin Bella und ihrem Herrchen, dem Medizinstudenten Lucas (Jonah Hauer-King). Die beiden scheinen von Anfang an für einander geschaffen zu sein, doch Bella gehört einer Kampfhund-Rasse an und ist dadurch in Lucas Heimatstadt nicht zugelassen. Als er sie wegschicken muss, setzt die Hündin jedoch alles daran, um zu ihm zurückzukehren, auch wenn sie dafür 400 Meilen quer durch die USA zurücklegen muss.

In einem Animationsfilm durch das Internet

Im Animationsfilm Chaos im Netz müssen Randale-Ralph und Rennfahrerin Vanellope von Schweetz ihre Arcade-Spiele verlassen, um in den Weiten des Internets nach einem Ersatzteil für das kaputte Kart-Rennspiel Sugar Rush zu suchen. Sie lernen den Algorithmus Yesss kennen, der ihnen das Netz erklärt und sie auf die Webseite OhMyDisney.com bringt. Das ist der Ort, wo sich alle Figuren tummeln, die Disney gehören, ob nun Prinzessin, Marvel-Held oder Star Wars-Droide.

Die VHS-Filmrolle zeigt am Montag, 28., und Mittwoch, 30. Januar, jeweils um 17 und 20 Uhr das Drama Die Schneiderin der Träume: Die junge Witwe Ratna (Tillotama Shome) arbeitet als Dienstmädchen in der indischen Metropole Mumbai, im luxuriösen Anwesen des jungen Ashwin (Vivek Gomber). Ashwin stammt aus einer wohlhabenden Familie und hat scheinbar alles, was man braucht, um glücklich zu sein, doch als seine arrangierte und aufwendig geplante Hochzeit platzt, stürzt der junge Mann in tiefe Melancholie. Nur Ratna, die ihr ganzes Leben lang arm war, aber mit unbändigem Willen für ihren Traum, Mode-Designerin zu werden kämpft, ist in diesem Moment für ihn da.