Papenburg. Etwa 400 Bäume und 4000 Quadratmeter Buschwerk wird die Stadt Papenburg für das Neubaugebiet zwischen Splitting und Bethlehem fällen beziehungsweise beiseiteräumen. Ab Herbst soll gebaut werden können. Erst vor knapp zwei Wochen hatte eine Abholzaktion der Stadt heftige Kritik hervorgerufen.

Nach der Aufregung um gefällte Bäume im Bereich der Werthmannstraße im Zuge der geplanten Erweiterung des Gewerbegebietes an der Flachsmeerstraße hat die Stadtverwaltung offenbar ihre Schlüsse gezogen. Sie gehe nun frühzeitig an die Öffentlichkeit, erklärte sie am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Darin betont Stadtbaurat Jürgen Rautenberg, dass die Stadt in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten bei der Schaffung von Baugebieten "stets nach Recht und Gesetz gehandelt" habe. Das gelte auch für das Baugebiet zwischen Bethlehem und Splitting am Obenende. Die Bäume an der Werthmannstraße seien ebenfalls "rechtmäßig" gefällt worden. Dennoch hatten Anwohner und Naturschutzverbände das Vorgehen scharf kritisiert.

Weil das Thema viele Menschen beschäftige "wollen wir nun im Vorfeld umfassend informieren", erklärt Rautenberg in der Mitteilung weiter. Darin verweist er darauf, dass zu den Auflagen eines Bebauungsplans "natürlich immer auch ausgleichende Maßnahmen wie das Pflanzen neuer Bäume oder Anlegen von Grünanlagen gehören. So können wir die Balance zwischen städtischer Entwicklung und Natur- und Umweltschutz einhalten". Das Thema werde von der Verwaltung sehr ernst genommen, versichert der Stadtbaurat.



Wie es in der Erklärung aus dem Rathaus weiter heißt, warteten viele Bauwillige aus Papenburg und Umgebung darauf, dass die Erschließung des Baugebiets losgeht, in dem die ersten Straßen nach Schiffen benannt werden, die auf der Meyer Werft gebaut worden sind. Rautenberg gehe davon aus, dass die Bauherren im Herbst starten können. Laut Stadt werden in dem Neubaugebiet 56 Grundstücke unterschiedlicher Größe entstehen.



„Die ersten Arbeiten in der Fläche sind nun die Entfernung von Gestrüpp, Büschen und das Fällen verschiedener Bäume“, so Rautenberg. Nach Angaben der Stadt werden insgesamt rund 4000 Quadratmeter Busch- und Baumbestand mit einem Durchmesser von bis zu zehn Zentimetern entfernt. Wie die Stadt in ihrer Mitteilung weiter auflistet, müssen darüber hinaus 303 Bäume mit einem Stammdurchmesser von bis zu 30 Zentimetern gefällt werden. Hinzu kämen 96 Bäume mit einem Stammdurchmesser bis 70 Zentimeter und acht Bäume mit mehr als 70 Zentimetern.



Stadt: Ohne Überlebenschance

„Alle Bäume sind bei der Planung berücksichtigt worden", betont Rautenberg. Die nötigen Eingriffe in den Gehölzbestand würden durch Maßnahmen an andere Stelle ausgeglichen. Da das gesamte Gebiet von rund 62.000 Quadratmetern ohnehin um bis zu 60 Zentimeter aufgefüllt werden müsse, um Baureife zu erhalten, hat nach Angaben der Stadtverwaltung der Großteil der Fichten, Birken und Buchen in dem Bereich "ohnehin keine Überlebenschance". Damit das neue Baugebiet entstehen könne, seien viele Arbeiten erforderlich, so Rautenberg. Unter anderem müssten im späteren Verlauf noch Versorgungsleitungen und die Straßen gebaut werden. "Die Rodung und Auffüllung des Gebietes ist nun der erste Schritt.“