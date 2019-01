Papenburg. Karl Hillers, Addi Welsch, Bruno Horn: Launig haben der emsländische Landrat Reinhard Winter (CDU) und Chronist Ernst-Otto Sommerer beim gemeinsamen Neujahrsempfang der SPD-Ortsvereine Papenburg und Aschendorf an Originale der Sozialdemokraten in der Fehnstadt erinnert. Anlass der Rückschau ist das 100-jährige Bestehen der Papenburger SPD.

In seinem Grußwort zum Empfang, bei dem Christ- und Sozialdemokraten gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtspopulismus setzten, spannte Winter einen Bogen bis in die Gründungszeit der Papenburger SPD kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges. Damals wie heute hätten sich in Europa rechtsgerichtete Bewegungen wie Benito Mussolinis Partei „Fasci di combattimento“ in Italien entwickelt, sagte Winter. Im krassen radikalen Gegensatz dazu standen die Kommunisten. Europaweit gab es seinerzeit stark widerstreitende politische Kräfte. In Deutschland ging die Weimarer Republik im NS-Regime unter.



Mit Zange und Überzeugung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Entwicklung der SPD in Papenburg von zahlreichen Persönlichkeiten geprägt. Besonders erinnerten Sommerer und Winter an Karl Hillers. Hillers sei das Gesicht der SPD im damaligen Kreis Aschendorf-Hümmling gewesen, sagte Winter. „Er war für einen Energieversorger tätig und fuhr mit seinem Herrenrad – die Aktentasche quer über die Radstange gelegt und mit einer Kombizange ausgestattet – von Kunde zu Kunde, um die Stromversorgung sicherzustellen“, erzählte Winter und schob nach: „Dabei lieferte er seine politische Überzeugung gleich mit.“

"Debattierclub" in der Schusterbude

Zu den SPD-Originalen zählt außerdem Addi Welsch. Er kam seinerzeit als Flüchtling ins nördliche Emsland. Wie Winter weiter berichtete, war Welsch ehrenamtlich als Fußballschiedsrichter engagiert. Das Besondere aber war, dass Welsch als Schuhmachermeister mit eigenem Betrieb einer der wenigen beruflich Selbstständigen in der SPD war. „Seine Schusterbude wurde bei Diskussionen und Austausch oft zum Debattierclub“, so Winter.

Demokratischen Aufbau mitbegleitet

Als ebenso bekanntes wie geachtetes Parteimitglied galt auch Bruno Horn, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender im Papenburger Stadtrat. Wie Winter ausführte, hatte Horn nach dem Krieg den demokratischen Aufbau mitbegleitet. Horn, der aus Ostpreußen stammte, teilte das Schicksal von Flucht und Vertreibung mit Millionen weiterer Menschen.

Prägend in der jüngeren Vergangenheit

Sommerer lenkte den Blick überdies auf prägende Papenburger SPD-Politiker der jüngeren Vergangenheit sowie der Gegenwart. Er erinnerte das Wirken von Roland Seemann, dem bereits verstorbenen Hartmut Bugiel sowie den langjährigen Fraktionsvorsitzenden Peter Raske, der die SPD nach wie vor im Stadtrat vertritt.

