Papenburg. Pflege, Flüchtlinge, Frauenquote, Friesenbrücke, Wohnraum und Sportstätten: Die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Johanne Modder, hat in ihrer Ansprache beim Neujahrsempfang der Papenburger Sozialdemokraten im Hotel Hilling zahlreiche Themen gestreift. Modder über . . .

Pflege: „Ich verstehe nicht, warum die Gesellschaft bei diesem Thema so ruhig bleibt“, meinte Modder angesichts des hohen Personaldrucks in dem Bereich und den Streit in der Großen Koalition in Hannover um die niedersächsische Pflegekammer. Seit ihrem Einstieg in die Politik im Jahr 1986 beschäftige sie sich mit dem Thema, sagte Modder. Heute müsse sie allerdings einräumen: „Politisch bin ich keinen Schritt weitergekommen.“



Flüchtlinge: Im Gegensatz zur CDU habe sich die SPD bei der großen Flüchtlingsbewegung 2015 weitaus mitmenschlicher gezeigt. Da habe sie sich zwischenzeitlich schon gefragt, mit welcher Berechtigung die Partei das C in ihrem Namen trage, sagte Modder im Beisein von Landrat Reinhard Winter und Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (beide CDU).

Frauenquote: „Wir Frauen stellen die Hälfte der Gesellschaft. Da geben wir uns mit Quoten und Prozenten nicht zufrieden“, sagte die Rheiderländerin im Hinblick auf den nach wie vor vergleichsweise geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen und die Debatte um eine gesetzliche Festlegung. „Wir haben eine andere Sichtweise auf viele Dinge. Da lassen wir uns von Männern doch nicht erzählen, wie wir die Welt zu sehen haben.“

Friesenbrücke: Die Planungen für den Wiederaufbau des im Dezember 2015 bei einer Frachterkollision zerstörten Bauwerkes über die Ems bei Weener dauert Modder viel zu lange und sei überhaupt nicht nachvollziehbar. „Das kannst Du keinem Menschen mehr erklären“, sagte die Sozialdemokration im Hinblick auf das zähe Ringen um Zuständigkeiten und Finanzierung. Die Niederländer hätten das längst erledigt, meinte Modder. Nach derzeitiger Planung soll die Brücke bis zum 2024 wiederaufgebaut sein.

Wohnraum: Wohnen müsse bezahlbar bleiben, fordert Modder. Als Negativbeispiel für einen Verdrängungswettbewerb nannte sie den Neubau schicker Wohnanlagen im Hafen von Leer, die sich aber nur besser Betuchte leisten könnten. Auch in Papenburg müsse es mehr bezahlbaren Wohnraum geben. Ähnlich hatte sich zuletzt auch der neue stellvertretende SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Ludger Husmann geäußert.

Sportstättenlandschaft: „Bitte keine Kunstrasenplätze!“, sagte Modder fast flehentlich. Statt solche Plätze für bis zu 700 000 Euro anzulegen, die zudem jährlich rund 30 000 Euro an Unterhalt verschlängen, ist es aus ihrer Sicht wichtiger, zunächst die bestehenden Sporthallen zu sanieren. In Sögel wurde bereits ein Kunstrasenplatz angelegt, in Lathen ist einer in Planung und auch in Papenburg soll es einen geben.

