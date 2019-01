Zu Papenburger Einkaufszentren: Eigentum verpflichtet

Papenburg. Das Papenburger Einkaufszentrum Dever-Park hat dem Ems-Center den Rang abgelaufen - allerdings ohne großes eigenes Zutun. Ein Kommentar.

Was der Eigentümerwechsel für die Mieter im Papenburger Einkaufszentrum Dever-Park bedeutet, bleibt abzuwarten. Dasselbe gilt für mögliche Investitionen. Die letzte große liegt vier Jahre zurück, als die Fassade mit einer aufwendigen, mehr als 30 Tonnen schweren Stahlkonstruktion neu gestaltet wurde.

Fest steht, dass der Dever-Park trotz ausbaufähiger Attraktivität und ohne allzu großes eigenes Zutun dem anderen großen Einkaufszentrum am Untenende, dem Ems-Center, den Rang abgelaufen hat. Das liegt weniger an starken Ankermietern wie dem Supermarkt Kaufland und einem gewichtigen Frequenzbringer wie der Mc-Donald’s-Filiale in direkter Nachbarschaft, sondern an dem inzwischen jahrelangen Stillstand mit jeder Menge Laden-Leerstand im Ems-Center.

Dessen Eigentümer hat vollmundigen Ankündigungen einer Neugestaltung bis dato keine Taten folgen lassen. Das ist beschämend – auch, weil es ein Stück weit Stadtentwicklung im Dreieck mit Hauptkanal und Stadtpark verhindert. Eigentum verpflichtet.