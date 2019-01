Vergleichsweise fix werden Steuerbescheide im Finanzamt Papenburg bearbeitet. Foto: Gerd Schade

Aschendorf. Das Finanzamt Papenburg ist von der schnellen Truppe: 44,9 Tage – so lange dauert es 2018 im Schnitt, bis die Steuererklärungen im früheren Kreisgebäude an der Emdener Straße in Aschendorf bearbeitet sind. Damit ist die Behörde landesweit am schnellsten.