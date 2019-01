heid Papenburg. Trotz des trockenen Sommers haben die 24 Mitgliedsbetriebe im Landeskontrollverband Weser-Ems in 2018 die Durchschnittsleistung auf 9004 Kilogramm Milch steigern können. Das und weitere Kontrollergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres 2017/2018 wurden in der Jahreshauptversammlung des Milchkontrollvereins (MKV) Papenburg bekannt, die traditionell am dritten Samstag im Januar stattfindet.

Die 24 angeschlossenen Mitgliedsbetriebe hielten im vergangenen Jahr insgesamt 1771 Kühe, sagte Hermann Borchers, Oberleistungsprüfer des Landeskontrollverbandes Weser-Ems. Die Durchschnittsleistung je Kuh konnte, so Borchers weiter, trotz des extrem trockenen Sommers um 752 auf 9004 Kilogramm Milch gesteigert werden. „Wir haben damit zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte die 9000-Kilo-Marke überschritten“, stellte der Oberleistungsprüfer fest. Im Schnitt wurden 3,99 Prozent und 359 Kilogramm Fett sowie 3,44 Prozent und 310 Kilogramm Eiweiß erbracht. Fett- und Eiweißkilogramm konnten demnach um 47 auf 669 Kilogramm gesteigert werden.

Mit durchweg vorderen Plätzen in den verschiedenen Bewertungskategorien gehört der Milchbetrieb K.u.K. Nee aus Papenburg zu den erfolgreichsten des abgelaufenen Jahres. Gemessen am Eiweiß- und Fettgehalt nimmt er in der Kategorie „Höchste Herdendurchschnittsleistungen“ in der Gruppe von 100 bis 150 Kühen bei einer Milchleistung von 11.127 Kilogramm Milch, einem Fettgehalt von 3,64 Prozent und 405 Kilogramm Fett sowie 3,33 Prozent und 370 Kilogramm Eiweiß den Spitzenplatz ein. Weiterhin rangiert der Betrieb bei den höchsten Färsenleistungen mit den Kühen Stallnummer 144 auf Platz eins und Stallnummer 114 auf Platz zwei. Bei den Kühen mit den höchsten 305-Tage-Leistungen setzte sich der Betrieb Sandmann aus Surwold mit der Stallnummer 669 an die Spitze der Bewertungsskala. Der Betrieb Nee aus Papenburg belegt in dieser Kategorie die Plätze zwei bis vier. Die Spitzenposition in der Bewertungskategorie „höchste Lebensleistungen“ nimmt der Betrieb Johannes Schnieders aus Papenburg mit der Stallnummer 137 ein, gefolgt von der Stallnummer 148 des Milcherzeugers Schepers aus Surwold-Börgermoor. Die niedrigsten und damit besten Zellzahlenergebnisse lieferte wie im Vorjahr der Betrieb Hoppe aus Surwold.

Höchste Herdendurchschnittsleitungen erzielten weiterhin Bruno Schubert aus Völlenerkönigsfehn in der Gruppe 40 bis 60 Kühe, die Johannesburg aus Surwold bei den Herden mit 60 bis 80 Kühen, Johannes Kreutzjans aus Börgermoor in der Gruppe 80 bis 100 Kühe sowie der Betrieb Sandmann aus Surwold in der Kategorie mit über 150 Kühen.

Die besten Ergebnisse der Milchkontrolluntersuchung:

Herdendurchschnittsleistungen, rangiert nach Fett- und Eiweißkilogramm:

1. Sandmann, Surwold, 11105 kg Milch, 3,95 % Fett, 439 kg Fett, 3,41% Eiweiß, 379 kg Eiweiß

2. Nee, Papenburg,11127 kg Milch, 3,64 % Fett, 405 kg Fett, 3,33 % Eiweiß, 370 kg Eiweiß

3. Kruse, Papenburg, 10141 kg Milch, 4,07 % Fett, 412 kg Fett, 3,40 % Eiweiß, 345 kg Eiweiß

4. Kreutzjans, Surwold, 10119 kg Milch, 3,87 % Fett, 392 kg Fett, 3,50 % Eiweiß, 354 kg Eiweiß

5. Johannes Schnieders, Papenburg, 10108 kg Milch, 3,85 % Fett, 389 kg Fett, 3,42 % Eiweiß, 346 kg Eiweiß

Höchste Färsenleistungen:

1. K.u.K. Nee, Papenburg, Stallnummer 144, 11928 kg Milch, 4,07 % Fett, 485 kg Fett, 3,39 % Eiweiß, 404 kg Eiweiß

2. K.u.K. Nee, Papenburg, Stallnummer 114, 12969 kg Milch, 3,35 % Fett, 434 kg Fett, 3,24 % Eiweiß, 420 kg Eiweiß

3. Hoppe GbR Surwold, Stallnummer 119, 10346 kg Milch, 4,25 % Fett, 440 kg Fett, 3,74% Eiweiß, 387 kg Eiweiß

Höchste 305-Tage-Leistungen:

1. Sandmann, Surwold, Stallnummer 669, 12162 kg Milch, 4,54 % Fett, 552 kg Fett, 3,65 % Eiweiß, 444 kg Eiweiß

2. K.u.K. Nee, Papenburg, Stallnummer 59, 13942 kg Milch, 3,48 % Fett, 485 kg Fett, 3,65 % Eiweiß, 509 kg Eiweiß

3. K.u.K. Nee, Papenburg, Stallnummer 133, 14606 kg Milch, 3,77 % Fett, 551 kg Fett, 2,99 % Eiweiß, 437 kg Eiweiß

Höchste Lebensleistungen:

1. Johannes Schnieders, Papenburg, Stallnummer 137 mit 120766 kg Milch

2. Schepers, Surwold-Börgermoor, Stallnummer 148 mit 118930 kg Milch

3. Sandmann, Surwold, Fantasy 2 mit 105746 kg Milch

Zellzahl 1000/ml:

1. Hoppe, Surwold, 130